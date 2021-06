AfricArena, en partenariat avec la DER/FJ (Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des Femmes et des jeunes) et le projet ITC United Nations #FastTrackTech Africa, va organiser les 22 et 23 juin 2021 son Sommet pour l’Afrique de l’ouest à l’hôtel Radisson Blu de Dakar. La conférence de deux jours présentera les pitchs de plus de 20 startups opérant dans la région, ainsi que des discours et des discussions de groupe de leaders d’opinion du monde des affaires, de la technologie et de l’investissement en Afrique de l’ouest. Ces startups seront pour la plupart présélectionnées, lors d’une série de sessions de présentation virtuelles qui auront lieu du 25 mai au 10 juin 2021. La veille du sommet, elles seront invitées à participer à un bootcamp animé par un incubateur local, Impact hub Dakar.

...“Le sommet AfricArena est le lieu incontournable pour une immersion en profondeur dans la technologie africaine. Pour cette édition régionale ouest-africaine, le Sénégal a l’honneur d’être le pays hôte grâce au soutien de la DER/FJ à cette initiative reconnue internationalement. Une manière de permettre aux startups ouest-africaines, aux fonds VC, aux ESOs et autres acteurs majeurs de notre scène technologique et d’innovation de se réunir, de partager des expériences et des opportunités, de co-créer, de stimuler nos champions numériques et de renforcer ’exposition globale de notre écosystème’’, a indiqué Papa Amadou Sarr, Délégué général de la DER/FJ dans un communiqué parvenu à EnQuête.

Cette année, AfricArena organise quatre événements dans quatre régions d’Afrique. En plus du networking, les événements régionaux serviront de demi-finale pour sélectionner les startups qui présenteront leur projet lors du sommet continental au Cap en décembre 2021. AfricArena est un accélérateur d’écosystèmes technologiques africains.