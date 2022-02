Abdoulaye Cissokho a comparu, hier, à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande Instance de Dakar. Il est poursuivi pour escroquerie portant sur 63 millions de francs CFA, au préjudice de Lala Guèye, et de blanchiment de capitaux.

Lala Guèye maudit certainement le jour où elle a fait la connaissance d’Abdoulaye Cissokho. Elle reproche à celui qui s’est présenté à elle sous le nom d’Abdourahmane Camara, une escroquerie portant sur 63 millions de francs CFA. Leur affaire a été évoquée, hier, à la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande Instance de Dakar.

Selon l’économie des faits, Lala Guèye a fait par hasard la connaissance d’Abdoulaye Cissokho ; ils ont échangé leurs numéros. Les deux ont commencé à se fréquenter pendant quatre mois. Et Abdoulaye lui a proposé le mariage. Entre-temps, Lala, qui était chargée par les autres membres de sa famille de vendre leur maison familiale, a conclu avec son client la transaction.

En effet, selon les éléments du dossier, la maison a été vendue à Timothée, un Nigérian et, de surcroît, voisin d’Abdoulaye Cissokho. Ainsi, la partie civile prétend que ce dernier n’ignorait pas la vente. Car, explique-t-elle, dès que la somme de 93 millions de francs CFA de la vente fut encaissée, Cissokho s’est rapproché d’elle, pour lui emprunter 50 millions. Il prétendait qu’il avait une opération urgente à effectuer.

Sans arrière-pensée, celle-ci s’est exécutée en lui remettant un chèque. Ce qui constitue la première remise qui s’est effectuée le 1er février 2021. Le lendemain, son ami lui réclame à nouveau 10 millions de francs CFA. Encore une fois, elle s’exécute sans se poser de questions. Ce, malgré la méfiance de son gestionnaire de compte. Le 3 février, Cissokho revient à la charge et lui réclame le montant de 3 millions 500 mille francs CFA. Après avoir encaissé la somme, Cissokho a fondu dans la nature et est resté injoignable.

Affolée, car étant sous la pression de ses frères qui lui réclamaient leur argent, Lala a déposé une plainte à la gendarmerie, le 7 juin 2021. Dans sa déposition, elle a remis les deux numéros de son ami. Ce qui a permis aux enquêteurs de le localiser aux alentours de Fann et de procéder à son arrestation. C’est par la suite que l’affaire a été confiée aux policiers de la Division des investigations criminelles (Dic).

Ceux-ci, après avoir perquisitionné le domicile du mis en cause, ont saisi deux véhicules de marque Renault, 13 cartes Sim, 7 téléphones portables et 3 millions de francs CFA.

En détention préventive depuis lors, Abdoulaye Cissokho a comparu hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Poursuivi pour escroquerie et blanchiment de capitaux, il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a commencé par nier le montant du préjudice évoqué par la plaignante. A l’en croire, il n’a reçu de celle-ci que 6 millions 500 mille francs CFA. ‘’Elle voulait des prières pour prendre le dessus sur ses frères. C’est la raison pour laquelle elle m’a donné cet argent. J’avoue que je n’ai pas fait ce qu’elle m’a demandé », s’est-il défendu.

Très agité lors de son audition à l’audience, il a également nié avoir proposé le mariage à la partie civile. ‘’J’ai quatre épouses. Ma religion ne me permet pas d’épouser une autre femme. Toutefois, je reconnais qu’on était très proche et elle me confiait même ses secrets’’, a-t-il raconté.

La plaignante Lala Guèye, choquée par les allégations du prévenu, a déclaré qu’elle n’était pas lucide au moment des remises d’argent. Pour se justifier, elle déclare que le comparant lui avait donné un boubou où il y avait des inscriptions en arabe. ‘’J’avais complètement perdu la raison. Je faisais tout ce qu’il me demandait de faire’’, a-t-elle expliqué.

Pour réparer le préjudice qui lui a été causé, son avocat, Me Assane Seck, a réclamé la restitution des 63 millions 500 mille francs CFA, à titre principal et 3 millions de francs CFA en guise de dédommagement.

A la suite de la représentante du ministère public qui a requis trois ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu, l’avocat de la défense, Me Ousseynou Ngom, a sollicité la relaxe de son client.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 10 mars prochain.