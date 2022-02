Un mois ferme ! C’est la peine qu’a écopée, hier, la dame Fatou Diaw. Elle a été reconnue coupable des délits de charlatanisme et d’escroquerie. Selon le plaignant Aly Niang, le montant du préjudice s’élève à plus de 5 millions de francs CFA.

Fatou Diao a été appelée à la barre des flagrants délits de Dakar, pour répondre du chef d’escroquerie et de charlatanisme. Elle est poursuivie en justice par le nommé Aly Niang. Plumé à hauteur de 5 millions 80 mille francs CFA, ce dernier relate comment il s’est fait rouler dans la farine.

A l’en croire, il a connu la prévenue à travers un de ses amis. Aly Niang a appelé la mise en cause pour solliciter ses services de voyance. Celle-ci, après lui avoir réclamé de l’argent, lui a demandé de lui donner une semaine, le temps qu’elle fasse une retraite spirituelle.

C’est au bout de ce délai qu’elle l’a joint au téléphone pour lui prédire un avenir radieux. Mais, fait-elle croire au plaignant, pour que cette réussite soit effective, il lui fallait des prières et aussi des offrandes. ‘’Elle m’a demandé 400 000 F. Ce après m’avoir demandé les prénoms et noms de mes parents. Le lendemain, quand je suis revenu chez elle, je lui ai encore remis 250 000 F, puis 1 500 000 F. Quand je suis rentré, elle m’a appelé pour me demander 500 000 F et comme d’habitude, je suivais ses instructions à la lettre comme si je m’étais fait envouter. Le matin, elle m’a retourné 2 000 000 F de l’argent que je lui ai donné et un gris-gris qu’elle me demande de mettre dans une valise que je dois lui remettre encore le lendemain’’, narre la partie civile.

D’après Aly Niang, Fatou Diaw lui a prodigué plusieurs bains mystiques et des gris-gris, mais aussi, elle lui a recommandé de faire des pratiques mystiques extraordinaires et d'autres scènes qui ont fini par le convaincre au point de lui verser tous ses fonds. ‘’Je devais prendre les bains à Pout les dimanches pendant un mois. Elle m’a aussi demandé de lui donner trois têtes de chameau que je devais trouver en Mauritanie et deux ânes métisses’’, confie le plaignant qui dit avoir versé la somme de 5 080 000 F à la prévenue.

Ce qui assoit les délits de charlatanisme et d’escroquerie qui valent à Fatou Diaw sa comparution à la barre des flagrants délits de Dakar, hier.

Invitée à justifier son acte, la prévenue a regretté ses agissements qui, selon elle, l’ont fait ‘’rougir’’ de honte. ‘’Je ne connais même pas le montant exact qu’il m’a remis, mais je l’ai utilisé pour les offrandes. Je suis tellement gênée parce qu’Aly a beaucoup fait pour moi’’, soutient la prévenue, tête baissée.

De l’avis du maître des poursuites, les faits reprochés à Fatou Diaw sont amplement établis, tant dans leur matérialité que dans leur imputabilité. Car, justifie le parquetier, la qualité dont elle s’est prévalue n’a pas été au rendez-vous. Par conséquent, il a requis une peine d’emprisonnement de deux ans dont six mois ferme à l’encontre de la prévenue. Le conseil qui assurait la défense de Fatou Diaw, Me Souleymane Soumaré, a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a déclaré Fatou Diaw coupable des délits d’escroquerie et de charlatanisme, et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois.

MAGUETTE NDAO