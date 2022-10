A. Keita a été interpellé et déféré au parquet par les limiers de la Division des investigations criminelles. Il a vendu une maison qui ne lui appartient pas à un notaire du nom de Me N. Mbaye.

Il y a quelques jours, les limiers de Division des investigations criminelles (DIC) ont été saisis d’une plainte venant d’un notaire du nom de Me N. Mbaye contre A. Keita pour les faits d’escroquerie au foncier. Un préjudice évalué à 40 millions FCFA. Selon nos informations, le suspect avait convaincu Me Mbaye, en usant de manipulation frauduleuse sur un titre de propriété pour lui vendre un terrain qui n’est pas le sien sis à Ouakam au prix de 70 millions F CFA. Après vérification dudit titre, selon nos informations, auprès d’un certain B. Ndiaye, notable de la cité où se trouve le terrain en question, qui lui a confié sa régularité par comparaison, il a versé un acompte de 40 millions FCFA contre décharge à son bureau à A. Keita. Après transaction, il a reçu de M. Keita un acte de vente et une attestation du titre de propriété.

Quelques jours après, renseignent nos sources, Me Mbaye a eu vent qu’une dame réclamait la propriété du même terrain. Croyant être victime d’une arnaque, il a décidé de saisir la DIC. Entendu sur procès-verbal, il a ajouté qu’après réception des fonds, le nommé A. Keita lui a fait savoir qu’il doit se rendre au Maroc pour subir une intervention chirurgicale car étant malade.

Dans le cadre de cette enquête, les hommes du Commissaire Adramé Sarr, le patron de la DIC, ont mené plusieurs investigations qui leur ont permis de localiser le mis en cause chez l’une de ses épouses à Niakoulrap, une localité du département de Keur Massar.

Lors de son audition, A. Keita a tout nié en bloc, sauf le fait d’avoir reçu un montant de 40 millions F CFA. Il a confié avoir pris les attaches d’une agence immobilière pour qu’elle lui cherche un client pour qu’il puisse vendre son terrain sis à Ouakam. C’est ainsi, selon lui, qu’on l’a mis en rapport avec Me Mbaye. Avec ce dernier, confie-t-il, ils ont marchandé au téléphone, avant de trouver un accord et de se rencontrer pour le finaliser.

S’expliquant sur la propriété de ladite parcelle, confient nos sources, il a soutenu l’avoir achetée en avril 2015 à 8 millions F CFA auprès d’un certain O. Demba qu’il a perdu de vue. Il a confié avoir reçu de ce dernier un acte de vente, une copie de sa pièce d’identité et celle du premier propriétaire. Depuis, poursuit-il, il n’a effectué que trois visites sur le site qui abrite le terrain en question et la dernière remonte à 2020.

Avec les 40 millions, avance-t-il, il a confié avoir acheté un véhicule à 7 millions F CFA, une chambre à coucher à 650000 F CFA, puis envoyer à un de ses amis au Maroc un montant de 2,8 millions FCFA destiné aux frais de son intervention chirurgicale. Il a remis aussi un montant de 6 millions FCFA à un de ses amis qui se trouve au Japon pour l’acquisition d’un autre véhicule. Après avoir effectué d’autres dépenses, il ne lui reste que 20 millions FCFA, indique-t-il.

Sollicitation d’un délai de trois mois pour rembourser

Sentant que ses explications n’ont pas convaincu les enquêteurs et que les carottes semblent être cuites pour lui, il a changé de tactique, en arguant être dans les dispositions de trouver un accord avec le plaignant. Ainsi, il a confié aux policiers en charge de ce dossier être dans les dispositions de restituer sur le champ un montant de 20 millions FCFA, son véhicule d’une valeur de 7 millions F CFA en sollicitant un délai de trois mois pour rembourser le reliquat de 13 millions F CFA.

Au terme de sa période de garde à vue, A. Keita, qui est né en 1969, a été déféré devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.