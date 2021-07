L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) démarre aujourd’hui dans 1 819 centres, sur un nombre de 293 733 candidats. Tous les élèves qui n’ont pas d’extrait de naissance sont enrôlés et autorisés à passer les examens.

Les examens du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) démarrent aujourd’hui sur toute l’étendue du territoire national. Cette année, les élèves qui n’ont pas d’extrait de naissance seront autorisés à passer les épreuves de l’examen du CFEE et le concours d’entrée en 6e. C’est la mesure diligente prise par le ministère de l’Education nationale, selon l’inspectrice d’académie de Dakar, Khadidiatou Diallo.

Contactée par ‘’EnQuête’’, elle indique que cette année, la saisie des élèves sans état civil a été faite. ‘’Tout le monde est enrôlé. Nous avons fait l’état des lieux. Actuellement, nous nous retrouvons avec 21 710 candidats au CFEE dont 11 265 filles qui vont composer dans 91 centres, pour l’académie de Dakar’’, fait-elle savoir. Les candidats inscrits cette année au niveau national sont au nombre de 293 733, dont 55,36 % de filles, répartis dans 1 819 centres.

Elle souligne qu’il n’y a pas eu de difficultés, pour l’organisation en amont du CFEE. Chaque année, le dispositif est amélioré. Beaucoup de réunions préparatoires ont été tenues pour planifier les activités des différentes commissions.

Ainsi, constate-t-elle, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des examens. Ces derniers se déroulent dans un contexte de Covid-19 et aussi dans des probabilités d’une pluviométrie sur le terrain. Tout le travail préalable a été fait pour parer à toutes les éventualités. Les préparatifs, souligne-t-elle, ont démarré depuis longtemps avec les inspecteurs de l’éducation et de la formation (IEF) et les agents chargés des examens et concours. Ce, pour planifier toutes les tâches.

‘’Nous avons retenu sur la feuille de route les différentes tâches à effectuer pour organiser le CFEE, les conditions idoines. Nous avons identifié les centres d’examen pour voir, avec la saison des pluies, les écoles qui ne seront pas inondées. Nous avons vu les travaux de réhabilitation qui ont été effectués sur des sites qui ont été éliminés l’année dernière’’, dit-elle.

L’inspectrice d’académie soutient que depuis l’année dernière, le travail de la commission spéciale se fait dans les inspections de l’éducation et de la formation. A cause de la Covid-19, cette méthode a été adoptée, afin de décentraliser les travaux de la commission spéciale.

Ce plan a été reconduit pour cette année. La saisie des notes et la délibération vont se faire à l’inspection d’académie. ‘’Nous avons planifié toutes ces activités. Les différentes commissions, à savoir de supervision, le foliotage, ont été nommées par l’inspecteur d’académie et les convocations lancées’’, dit-elle au téléphone.

Auparavant, après l’administration des épreuves, les copies étaient centralisées à l’inspection d’académie. Mais avec la pandémie, la décentralisation est la bonne recette trouvée. ‘’C’était une concentration de beaucoup de monde pour prendre toutes les copies des quatre IEF de l’académie. Cela se faisait avant dans toutes les académies, mais pour lutter contre les rassemblements dans chaque (IEF) la commission spéciale est tenue pour faire le foliotage, l’anonymat, la correction des copies et nous procédons à la délibération, après vérification. Dans ce cas, les copies ne bougent pas’’, apporte-t-elle.

Aida Diène