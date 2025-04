Depuis 2014, Eramet Grande Côte (GCO) renseigne avoir réhabilité 80 ha et que 1 000 ha le seront prochainement.

En 2004, la convention minière entre l'État du Sénégal et Eramet Grande Côte (GCO) a été signée sur une superficie de 544 km². En 2007, la concession minière a été installée. En 2012, un investissement de 462 milliards F CFA a été réalisé par des investisseurs. Cette usine est composée d'une mine et de sa drague, de deux usines, d'une centrale électrique, d'une base-vie de 550 lits, de 100 km de voies ferrées et d'installations portuaires à Dakar. L’exploitation se déroule dans deux régions : Thiès et Louga.

Hier, lors d'une visite de terrain sur le site, Frédéric Zanklan, le directeur général de GCO SA, a confié que les quatre produits exploités par sa structure sont divisés en deux familles, à savoir : les produits titanifères (ilménite, rutile et leucoxène) et le zircon. Pour 2024, d'après lui, un chiffre d'affaires de 204 milliards F CFA a été enregistré. Depuis le début de l'exploitation, renseigne le DG, sur les 462 milliards investis, un montant de 232 milliards F CFA a été remboursé.

Concernant les terres réhabilitées après usage, il a mentionné 80 ha, sans oublier 1 000 autres qui le seront en 2025. "À ma connaissance, nous sommes l'une des seules mines au monde à restituer pendant l’exploitation. C'est-à-dire réhabiliter et restituer pendant qu'on exploite, selon les conditions stipulées dans notre convention minière. Cela implique de restituer les terres dans un état aussi proche que possible de l'état initial. L'État n'acceptera pas ces terres si elles sont détruites et restituées dans un mauvais état. Il y a un processus de vérification, non seulement en termes de données, mais aussi avec la participation d'universitaires ou d'agences externes qui viennent vérifier ces éléments. En termes de densité d'arbres, nous faisons une situation de référence avant même de commencer la méthode : nous comptons le nombre d'arbres, faisons des mesures physico-chimiques du sable, etc., afin que lors de la restitution, nous puissions comparer l'état initial à l'état final", renseigne le DG.

Produits toxiques rejetés dans la nature : le démenti du DG de CGO

À la question de savoir si des produits toxiques sont rejetés par l'usine, le DG a répondu que c'est une campagne de désinformation. "Vous pensez que l'État va laisser sur son sol une usine qui impacte négativement sa population ? C'est insensé. Nous ne saurions agir ainsi. Depuis le début, nous avons tout entendu, mais nous ne nous laisserons plus faire. Il est temps que cette campagne de désinformation cesse. Nous ne produisons aucun effet toxique sur la population. Nous utilisons l'eau et le sable. Tout est visible. Nous sommes ouverts à tous pour venir constater cette situation. Tout ce qui se dit dans ce sens n'est que de la pure désinformation. Pour vous dire, dans le passé, nous avons accueilli une quarantaine d'écologistes. Vous pensez que s'il y avait un problème, ils ne l'auraient pas remarqué ?", s'est interrogé le DG.

Frédéric Zanklan d’ajouter : "Nous maintenons avec beaucoup de conviction cette tradition d’ouverture qui nous est chère ! Parce que nous croyons qu’une mine responsable est avant tout une mine ouverte et transparente. C’est pourquoi, entre 2021 et 2024, le nombre de visiteurs sur notre site a quasiment triplé, preuve de l’intérêt suscité par nos pratiques. Écouter, échanger, agir ensemble : chez Eramet Grande Côte, le dialogue est la clé d’une croissance responsable, au service des territoires et des générations futures."

Selon lui, les produits titanifères, qui représentent 90 % de leur production, sont destinés principalement au marché des pigments (peinture, plastique, papier, etc.) et de la soudure. Le zircon, qui ne représente qu’environ 10 % de leur production, est notamment destiné au marché de la céramique.

Concernant les contributions totales au bénéfice du Sénégal, Eramet Grande Côte a investi 362,37 milliards F CFA entre 2021 et 2024, soit en moyenne 90,6 milliards par an. L'usine emploie 2 000 personnes, dont 98 % de Sénégalais. Au total, renseigne-t-on, 172 maisons ont été construites pour 747 personnes déplacées dans 17 hameaux à Thiakhemat. Sur un autre registre, le DG a informé que, de 2015 à 2023, l’entreprise minière a construit 560 maisons pour 2 988 personnes déplacées dans 57 hameaux qui étaient dans l’emprise d'Eramet Grande Côte, sans aucune contrepartie financière. Ils vivent désormais, selon lui, dans quatre villages officiels : Foth, Diogo, Diourmel et Thiakhemat, sous la coordination de la Commission départementale de réinstallation.

CHEIKH THIAM