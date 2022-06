Expo - la beaute sénégambienne 

Jëndalma Art et Design loue la beauté sénégambienne à travers une exposition inédite de photographies prises entre 1950 et 1980 par Douada Guèye, photographe né en 1927 à Ouakam. Jusqu’au 26 juin, le public est invité à découvrir, à la galerie d’art Kaay Séenu sise aux Mamelles, une installation qui associe une section de vingt photographies en noir et blanc de femmes et d’hommes sénégalais et gambiens, et une reproduction sur place du studio photo Flash Studio de M. Guèye. Les personnages sont d’une élégance et d’une émotion particulière, fiers de poser devant l’objectif.

Cerise sur le gâteau, c’est aussi une occasion pour les visiteurs de découvrir des objets de collection de la même époque liés à la photographie et accompagnés d’une vidéo de présentation de l’exceptionnel artiste qui s’approche de la centaine aujourd’hui. Pour la fondatrice de Jëndalma Art et Design, cette exposition, organisée dans le cadre du Off de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, est une manière de rendre hommage à un patrimoine qu’est Douada Guèye.

A ses yeux, il s’agit d’une remarquable vie artistique partagée entre le Sénégal et la Gambie qui mérite d’être racontée à la jeune génération soucieuse de conserver un tel patrimoine culturel commun entre deux pays et surtout Ouakam. ‘’Papa Douada, je le connais depuis toute petite comme tous les Ouakamois et Ngorois. Je me suis dit qu’il mériterait, en dehors de l’espace familial et communautaire, que les gens connaissent ses œuvres’’, a dit Astou Sall.