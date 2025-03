Expo universelle OSAKA

La cérémonie de lancement officiel de la participation du Sénégal à l'Exposition Universelle Osaka 2025 a eu lieu hier. Selon le directeur général de l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), qui présidait cette rencontre, cet événement mondial, qui se tiendra sous le thème : « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain », offre une plateforme exceptionnelle pour mettre en lumière les atouts et les ambitions de l’État du Sénégal en matière d’innovation technologique, industrielle, culturelle, touristique tels que prévu dans le plan stratégique Sénégal 2050.

Pour Modou Mbène Guèye, la participation du Sénégal à cette rencontre mondiale n'est pas simplement une présence symbolique car c'est une opportunité stratégique pour promouvoir notre pays, comme destination d'investissement attractive. En effet, le Sénégal selon lui, présentera les secteurs clés de son économie, les opportunités d'affaires, et les incitations mises en place pour attirer les investissements étrangers.

Ce sera également une occasion privilégiée pour mettre en avant l'excellence de ses produits et services, artisanaux, agroalimentaires, touristiques, industriels et les nouvelles technologies... autant de domaines où le Sénégal excelle. "Notre présence à l’Exposition universelle nous permettra de renforcer notre image de marque, en faisant découvrir au monde un Sénégal moderne, innovant, créatif, et engagé dans un développement durable.

Notre participation à Osaka 2025 devra être inclusive dans une dynamique d’ensemble, en ayant en ligne de mire que les personnes et les produits exposés demeurent des ambassadeurs du Sénégal. À Osaka, nous présenterons des solutions innovantes et des projets concrets qui contribuent à la réalisation des objectifs de la vision Sénégal 2050. Nous mettrons en avant notre engagement en faveur de l'agriculture durable, de l'accès à l'eau potable, de la gestion des déchets, et de la promotion des énergies renouvelables" a confié le Dg. Qui a indiqué que

l'ASEPEX en sa qualité d’Agence de promotion des exportations est chargée de coordonner la participation du Sénégal à l'Expo Universelle, de sélectionner et d’accompagner les entreprises et les acteurs qui représenteront le Sénégal à Osaka. Elle va organiser des événements promotionnels et des rencontres d'affaires pour accroître et optimiser les retombées économiques de notre participation.

Elle va assurer une communication efficace pour faire rayonner l'image du Sénégal à l'international. En outre, il a lancé un invite à toutes les administrations publiques et parapubliques ainsi que les entreprises privées à se joindre à la structure qu'il dirige pour faire de cette participation une véritable vitrine du savoir-faire sénégalais.

L'Expo Universelle Osaka 2025 selon lui, constitue une tribune pour montrer au monde entier le potentiel sénégalais et son engagement en faveur d'un avenir meilleur.