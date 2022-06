Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, le groupe Natal Mag a fait une exposition sur la baie de Hann, avec plus de 60 photos qui retracent les sources de pollution, la responsabilité des uns et des autres, les conséquences sur l’environnement, la santé humaine et sur la pêche. D’après l’initiateur, l’objectif de cette activité est de sensibiliser la population via les images sur les méfaits de l’environnement.

D’après Cheikh Tidiane Ndiaye, avec les images, ce sera plus facile pour les gens de voir les dangers et de les contourner. ‘’Nous sommes très intéressés par l’environnement. Nous travaillons dans ce secteur depuis plus de 10 ans, avec nos partenaires comme Osiwa sur la baie de Hann, Hann Marinas et Mbao, sur une longueur de 15 km.

Notre mission est d’alerter sur cet itinéraire tout ce qui est eaux usées et plastique pour alerter les autorités compétentes. Avec notre exposition, nous parvenons à sensibiliser les gens. Les dangers qui existent dans cet endroit doivent être reconnus par la population. Nous avons aussi constaté qu’il y a un grand changement. Les populations sur l’axe Hann Marinas jusqu’à Mbao y trouvent leur compte. Les retours que nous avons aussi nous rassurent’’, a soutenu le photographe du journal ‘’Les Échos’’.