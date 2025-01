Féministes convoquées

Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, le Collectif des féministes dénonce les convocations de certaines de leurs membres à la brigade des mœurs, suite à une plainte. Le collectif considère que cette plainte est infondée et motivée par des ‘’élucubrations’’.

Il a annoncé la constitution d’une équipe juridique formée d’avocats, de juristes et de spécialistes des droits des femmes et des enfants pour défendre ses membres. Il souligne que cette démarche vise à répondre à une situation qu’il qualifie d’’’incongrue’’, en raison de l’absence de fondements sérieux à l’origine de la plainte déposée, disent-elles par un monsieur.

‘’Ni cette personne ni aucune autre ne pourra empêcher que les violences faites aux femmes et aux enfants mineurs sur toute l’étendue du territoire sénégalais soient portées à la connaissance de la communauté nationale et internationale’’, affirme le collectif dans son communiqué. Il rappelle également l’importance de continuer à dénoncer la hausse des violences et de la déshumanisation des femmes au Sénégal.

‘’Une action radicale a été menée dans les médias et a eu l’écho que l’on connaît’’, peut-on lire. Malgré les pressions auxquelles elles disent faire face, les militantes féministes assurent qu’elles ne céderont pas dans leur combat pour la vie et la dignité des femmes et des filles. Elles dénoncent ‘’le mépris dans lequel la vie des femmes est tenue au Sénégal’’ et réaffirment que leur lutte s’inscrit dans le respect des droits fondamentaux.