Idrissa Seck dans le clair-obscur Après avoir participé au défilé du 4 Avril aux côtés du président de la République, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) s’est encore prêté au jeu favori des messages intrigants. Idrissa Seck s’est adressé aux Sénégalais en ces termes : ‘’Voulez-vous m'accompagner à aller chercher celle du monde dans quatre ans ?’’ La question faisant référence à une Coupe du monde de football. Le président de Rewmi évoque quelques mots avant, les quatre trophées continentaux récemment gagnés par le Sénégal : Can-2022, Can Beach Soccer, Chan et Can U20. Alors qu’il n’a pas encore annoncé sa volonté ou non d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Idrissa Seck suggère-t-il son ambition d’être président de la République lorsque le Sénégal disputera, s’il se qualifie, la Coupe du monde 2026 ? En agissant ainsi, le président du Cese suit la logique du président Macky Sall, leader de la coalition Benno Bokk Yaakaar, qui n’a toujours pas annoncé son intention de briguer un troisième mandat ou non.