Le ministre des Sport a procédé, hier, à l’installation du bureau de la fédération sénégalaise de randonnée pédestre (FSRP). Matar Ba a invité le nouveau président, Pape Saliou Sall, et ses collaborateurs à faire en sorte que la marche devienne une ‘’obligation’’ pour les Sénégalais.

La marche pour tous. C’est la directive donnée au ministre des Sports à la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre (FSRP), dont le bureau a été installé, hier. ‘’Faites en sorte que la randonnée pédestre ne soit plus un moment de détente tout court, mais que ce soit même une obligation pour l’ensemble de nos concitoyens. Il faut marcher et abandonner les voitures, les climatiseurs’’, a suggéré Matar Ba. Le ministre est convaincu que cela contribuera à ‘’protéger’’ les populations, à leur rendre la ‘’santé’’ et leur faire retrouver ‘’la sérénité’’. ‘’Votre discipline est transversale parce que vous permettez aussi aux populations d’avoir la santé. Vous permettez à tous les secteurs de pouvoir bien faire de la sensibilisation’’, a-t-il ajouté.

Lors de la cérémonie d’installation du bureau fédéral, le ministre a rendu hommage à l’ancien président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, Libasse Ndiongue décédé l’année dernière. ‘’Pendant plusieurs années avec foi et détermination, sans rien céder, il a permis à la discipline de se déployer sur l’étendue du territoire national et de poser des jalons assez solides dans la sous-région en sa qualité de vice-président de la Fédération africaine de randonnée pédestre.’’ Matar Ba a salué l’œuvre du premier président de la FSRP dont ‘’le bilan et l’action désintéressée, a-t-il dit, ont permis de confirmer s’il en était encore besoin que le sport est une éthique et une morale, une éducation et surtout une grande école de vie’’. Ainsi, le ministre a invité son successeur à s’‘’inspirer de son parcours’’. ‘’Allez plus, faites plus que lui. Je vous exhorte à consolider les acquis et à tracer de nouvelles perspectives pour le développement de la randonnée pédestre au Sénégal.’’

Pour sa part, le nouveau président de la FSRP a remercié la famille de la randonnée pédestre de lui avoir fait confiance en lui confiant, à ‘’l’unanimité’’, les rênes de l’instance nationale. Pour porter la discipline sur la voie du développement, Pape Saliou Sall et ses collaborateurs se sont fixés pour objectifs d’‘’organiser, développer et promouvoir la pratique de la randonnée sous toutes ses formes et pour tous les publics, grâce au maillage du territoire national, de créer un puissant esprit d'équipe où chacun et chacune sont liés par un pacte de solidarité inspiré des idéaux de la discipline’’. Les autorités fédérales comptent ‘’développer les randonnées scolaires, challenge, thérapeutique, culturelle et de découverte entre autres’’. Elles ont aussi prévu d’‘’accompagner les districts et les ligues dans la création de clubs, l’organisation de randonnées sécurisées la mobilisation de ressources financières’’. Pour la mise en place d’infrastructures adaptées à la pratique de la marche, la FSRP envisage de travailler avec les communes pour ‘’l'identification de sentiers, circuits de randonnée et l’édification de rues piétonnes’’.

Par ailleurs, les fédéraux comptent mettre en place des partenariats africains et internationaux. Et dans ce sens, M. Sall a informé de la signature d’une coopération avec la République de Slovénie. Cette convention, a-t-il expliqué, porte sur ‘’les sciences de l’ingénierie et le sport, singulièrement sur la randonnée pédestre’’. Il a aussi dévoilé son ambition de faire du Sénégal un ‘’hub’’ en matière de randonnée pédestre en ‘’réunissant l’Afrique au Sénégal’’.

LOUIS GEORGES DIATTA