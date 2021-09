L’association Vives voix, Kenu, le laboratoire des images et Gorée Island cinéma présentent l’exposition Tanku Kanam : sur les traces de Makharam a l’occasion de la 27 édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Elle est prévue du 16 au 23 octobre 2021. Invité d’honneur de cette édition, le Sénégal compte rendre hommage au cinéaste Ababacar Samb Makharam. Une occasion de mettre en avant le travail du réalisateur et le faire entrer en résonance avec la nouvelle génération de cinéastes et de créateurs sénégalais, indique-t-on dans un communiqué reçu à EnQuête.

« Tanku Kanam », qui signifie en wolof pas en avant, est une exposition qui veut mettre en avant des thèmes clés, chers au cinéaste tel que le retour, la femme, la transmission, et bien sur le jom. Et tout cela à travers des archives photographiques, textes, correspondances et témoignages inédits. Par la même occasion, découvrir l’homme et son œuvre, pour résolument marcher avec la jeune génération. Né le 21 octobre 1934 à Dakar, Ababacar Samb Makharam est de la première génération de cinéastes sénégalais. Il a joué un rôle pionnier dans le processus de construction d’un cinéma national. Il est décédé le 7 octobre 1984, à l’âge de 52 ans.