La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a présidé, hier, le lancement de la cérémonie des financements aux femmes dans le département de Guédiawaye. Selon Fatou Diané, il s'agit d'un long processus qu'ils ont commencé depuis quelques mois, histoire d'enrôler les femmes demandeuses. Ainsi, c'est un montant de 262 millions F CFA attribués à 262 groupements de femmes. Chaque groupement compte 10 femmes. L'impact touchera, d'après elle, 2 620 femmes.

Donc, sur les cinq communes de Guédiawaye, le démarrage concerne les communes de Sam Notaire et de Ndiarème Limamoulaye. Aujourd'hui, elle va revenir pour compléter les trois communes restantes. "Ce type de financement, on l'appelle autonomisation des femmes, destiné à impulser le développement féminin. Donc, c'est de petits financements de 200 000 F CFA par femme qui concerne également des groupes de 10 femmes.

C'est un type de financement que nous avons démarré depuis le début de l'année, sur instruction du chef de l'État. Il nous avait instruits d'aller à l'encontre des femmes du pays et de leur proposer un accompagnement. Il y en a qui ont besoin de financements et d'autres de formation. À Guédiawaye, on s'est rendu compte que le besoin en financement tournait autour de 260 millions, en raison de notre visite ici", a expliqué la ministre.