Le rapport de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques, publié cette semaine, révèle des constats alarmants sur l'exécution du budget général, les comptes spéciaux du Trésor ainsi que l'endettement et la trésorerie de l'État.

Le Forum civil, section sénégalaise de Transparency International, qui avait préalablement appelé à l'application stricte du Code de transparence dans la gestion des finances publiques, félicite la Cour des comptes pour son professionnalisme et appelle à des mesures correctives immédiates.

Dès le 30 janvier 2024, le Forum civil avait formulé une recommandation au futur président de la République pour qu'il veille à l'application de l'article 1.7 du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Celui-ci stipule qu'"à chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques, et en particulier la situation du budget et de son endettement, fait l’objet d’un rapport préparé par le gouvernement" et audité par la Cour des comptes. Cette demande a été réitérée les 28 mars et 3 avril 2024, un communiqué de presse de l’organisation.

Le 2 octobre dernier, le ministre des Finances, Cheikh Diba, annonçait que le rapport sur la situation des finances publiques, présenté par le gouvernement le 26 septembre, avait été transmis à la Cour des comptes.

Toutefois, la publication du rapport de la Cour a mis en lumière de graves irrégularités qui, selon le Forum civil, exigent un redressement urgent.

Le rapport de la Cour des comptes met en exergue des "constatations très graves et alarmantes qui nécessitent fondamentalement des redressements et un retour inéluctable à l’orthodoxie dans la gestion des finances publiques".

Face à ces dérives, le Forum civil exhorte le gouvernement à situer toutes les responsabilités afin que chaque entité impliquée dans la chaîne de gestion des finances publiques réponde de ses actes.

L’organisation salue toutefois l’effort de transparence du gouvernement en ayant respecté cette obligation légale et encourage la mise en œuvre des réformes annoncées par le ministre des Finances et du Budget lors de sa conférence de presse du 13 février 2025.