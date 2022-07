Après avoir fait le tour des marchés, hier, la ministre du Commerce a donné des explications sur les raisons de la flambée du prix de la pomme de terre.

Le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises a effectué, hier, sa traditionnelle visite des marchés de Dakar et de la banlieue dakaroise, à chaque veille de fête de Tabaski. L’occasion a été saisie par Aminata Assome Diatta pour se prononcer sur la flambée des prix de la pomme de terre et de l’oignon que connait le marché.

‘’En période de fête, nous devrons nous assurer que tous les produits sont disponibles sur le marché, mais également de bonne qualité et à des prix acceptables. La visite de différents marchés nous a permis de noter qu’il y a une disponibilité suffisante des produits. Nous avons constaté des tensions sur la disponibilité de la pomme de terre dues au fait que c’est un produit qui se pourrit très vite et, actuellement, c’est uniquement l’agrobusiness qui en a. Quand les produits locaux sont sur le marché, nous lui demandons de stocker sa production de pomme de terre dans ses chambres froides, puisqu’il a cette infrastructure, et de laisser le marché aux petits producteurs. Aujourd’hui, le stock des petits producteurs est complètement épuisé. Du coup, c’est l’agrobusiness qui va mettre sur le marché ses produits’’, explique la ministre.

‘’Comme la pomme de terre pourrit très rapidement, poursuit-elle, les commerçants ont commencé à faire des commandes, le lundi dernier. Ce qui fait que jusqu’au dernier weekend, il n’y avait pas de grand rush auprès de l’usine. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de difficultés pour certains d’avoir accès au produit. Mais cette usine d’agrobusiness est en train de faire son maximum pour la livraison des produits.

Nous avons également échangé avec ses propriétaires, en ciblant certaines zones qui doivent être approvisionnées en priorité comme Thiaroye, Castor et Gueule-Tapée. Ils sont en train de prendre des dispositions pour que les commandes qui sont actuellement en train de charger puissent rapidement aller livrer dans ces différents points. Nous pensons qu’ils seront disponibles à partir de ce soir (hier). Il y a une disponibilité en oignon. Donc, au fur et à mesure de la livraison, la situation reviendra normale, d’autant plus qu’une bonne partie des Sénégalais se sont déjà approvisionnés. Il faut tenir compte de cet aspect’’.

Ainsi, encore une fois, la tutelle n’a pas eu la présence d’esprit d’anticiper sur cette question, de mettre en place la logistique pour approvisionner le marché et soulager les ménages durement éprouvés par la conjoncture et la flambée généralisée des prix.

Toujours est-il que, selon Aminata Assome Diatta, seule la pomme de terre a connu une hausse et il n’y a point de monopole avec ce produit. ‘’Il n’y a pas de monopole sur la production de la pomme de terre. Le marché est libre. Tout Sénégalais qui le souhaite peut installer son unité de production pour produire de la pomme de terre, la conserver et la vendre au moment opportun’’, précise la cheffe du département du Commerce et des Petites et moyennes entreprises.

CHEIKH THIAM