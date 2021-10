Les prix de l’énergie ont grimpé en flèche, au troisième trimestre de 2021 et devraient rester élevés en 2022. Ce qui vient accroître, selon la Banque mondiale, les pressions inflationnistes mondiales et pourrait alimenter un déplacement de la croissance économique des pays importateurs d’énergie vers les pays exportateurs.

Selon la dernière édition du Commodity Markets Outlook publiée hier par la Banque mondiale, les prix de l’énergie devraient en moyenne s'établir en 2021 à un niveau supérieur de plus de 80 % à celui enregistré l’année dernière. Ils se maintiendront à des niveaux élevés en 2022, mais s’orienteront à la baisse au second semestre, à la faveur d’une offre moins limitée. Les cours des produits non-énergétiques (matières premières agricoles et métaux) devraient baisser en 2022, après de fortes hausses cette année.

‘’La montée des prix de l’énergie alimente considérablement le risque inflationniste à court terme et cette tendance, si elle se maintient, pourrait également peser sur la croissance dans les pays importateurs d’énergie qui produit ces prévisions. La remontée des cours des produits de base s’avère plus prononcée que prévu. Et la récente volatilité des prix pourrait compliquer les choix de politiques publiques à l’heure où les pays se relèvent de la récession mondiale qui a sévi l’année dernière’’, souligne le directeur du département Perspectives de la Banque mondiale, Ayhan Kose, dans un communiqué de la BM.

En 2021, note la Banque mondiale, les prix de certaines matières premières ont atteint, voire dépasser les pics historiques de 2011. Les cours du gaz naturel et du charbon se sont notamment envolés à des niveaux records dans un contexte marqué par une offre limitée et par le rebond de la demande d’électricité. Ils devraient toutefois diminuer en 2022, selon la même source, sous l’effet du relâchement de la demande et de la progression de l’offre. ‘’D’autres flambées des prix pourraient cependant se produire à court terme, en raison du niveau très faible des stocks et des problèmes persistants d'approvisionnement. Les cours du pétrole brut (moyenne du Brent, du WTI et du Dubaï) devraient ressortir en moyenne à 70 dollars en 2021, soit une hausse de 70 %. Ils devraient atteindre 74 dollars le baril en 2022, sachant que la demande de pétrole devrait se renforcer pour renouer avec les niveaux d’avant la pandémie. Le recours au pétrole brut comme alternative au gaz naturel est le principal facteur qui pourrait induire une hausse de la demande plus forte qu’anticipé, tandis que la hausse des prix de l’énergie pourrait, au contraire, commencer à peser sur la croissance mondiale, au détriment de la demande’’, renseigne le texte.

Après une remontée estimée à 48 % en 2021, l’institution de Bretton Woods souligne que les cours des métaux devraient fléchir de 5 % en 2022, sur fond de ralentissement de la croissance mondiale et de résolution des problèmes d’approvisionnement. Les prix agricoles, pour lesquels les prévisions indiquent une hausse de 22 % en 2021, devraient diminuer légèrement l’année prochaine, lorsque les conditions de l’offre s’amélioreront et que les prix de l’énergie se stabiliseront. ‘’Les prix élevés du gaz naturel et du charbon ont un impact sur la production d’autres matières premières, avec un risque de révision à la hausse des projections sur les prix de ces produits. La hausse des prix du gaz naturel et du charbon a en effet réduit la production d’engrais, dont la hausse des prix a elle-même fait grimper les coûts des intrants pour les principales cultures vivrières. De même, la production de certains métaux tels que l’aluminium et le zinc a également été réduite en raison du coût élevé de l’énergie’’, indique l’économiste senior au sein du département Perspectives de l’institution John Baffes.

Se doter d’une capacité de production électrique de base et de secours fiable

Plus généralement, il est relevé dans le communiqué que les événements de cette année ont mis en évidence le risque croissant que fait peser l’évolution des conditions météorologiques due au changement climatique sur les marchés de l’énergie, tant sur le plan de la demande que de l’offre. Du point de vue de la transition énergétique, d’après la Banque mondiale, la problématique de l'intermittence des énergies renouvelables souligne la nécessité de se doter d’une capacité de production électrique de base et de secours fiable. ‘’Pour y parvenir, il faudra faire de plus en plus appel à des sources d'énergie bas carbone, telles que l’hydroélectricité ou le nucléaire, ou à de nouvelles technologies pour le stockage de l’énergie renouvelable. Dans le même temps, la flambée des prix du gaz naturel et du charbon, cette année, a renforcé la compétitivité des énergies solaire et éolienne. Les pays ont tout à gagner de l’accélération de l’implantation des énergies renouvelables et de la réduction de leur dépendance aux combustibles fossiles’’, estime la BM.

Le rapport note aussi que ces prévisions sont sujettes à d’importants aléas. Il s’agit notamment des conditions météorologiques ‘’défavorables’’, de la reprise post-Covid ‘’inégale’’, de la menace de nouvelles vagues épidémiques, des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement ou encore politiques environnementales.

En outre, la hausse des cours des denrées, ainsi que la récente flambée des coûts de l’énergie, font monter, d’après le document, l’inflation des prix alimentaires et soulèvent des inquiétudes pour la sécurité alimentaire dans plusieurs économies en développement.

MARIAMA DIEME