La 4e édition de la Foire à l’innovation a été lancée hier. Elle sera l'occasion, selon les organisatrices, de contribuer à la compétitivité de l’entrepreneuriat féminin.

La cérémonie d’ouverture officielle de la 4e édition de la Foire à l’innovation a eu lieu hier. Elle intervient en pleine phase d’exécution du Programme pluriannuel d’appui à l’entrepreneuriat féminin ‘’Jigeen Ñi Tamit’’, intervenant dans le secteur de l’agroalimentaire, pour la période 2022-2026. L’initiative est de l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE) de la Coopération technique Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants.

Selon la patronne de ce ministère, ce programme a pour ambition de contribuer à la compétitivité de l’entrepreneuriat féminin dans le domaine de la transformation agroalimentaire dans les régions de Louga, Thiès, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, dans les filières laitières et halieutiques, et des fruits et légumes.

Son intervention est axée, d'après Fatou Diane Guèye, sur le renforcement des capacités managériales et techniques des entreprises féminines individuelles et collectives, dans une approche agrobiologique et encourage ainsi les femmes entrepreneures à l’innovation, à la transformation de produits bio et l’utilisation des énergies renouvelables. C’est dans cette approche que s’inscrit l’organisation de la Foire à l’innovation qui en est à sa 4e édition.

Elle a ainsi pour objectif, selon la ministre, de valoriser l’innovation de l’entrepreneuriat féminin dans la transformation agroalimentaire, de promouvoir la consommation des produits locaux et bio et de faciliter la mise en réseau des entrepreneures. "Ainsi, à la suite des différentes sessions de formation subies par les bénéficiaires sur les aspects techniques de l’amélioration de la qualité hygiénique des produits au sein de leurs unités de transformation, de l’amélioration de la gestion avec une traçabilité et une lisibilité notées grâce à la formation et à l’usage des outils de gestion, l’organisation de cet évènement vient consolider les acquis de ce renforcement de leurs capacités acquis lors de la première phase du programme", ajoute la ministre.

Toujours selon Fatou Diane Guèye, dans le souci de rendre compétitives les entreprises sénégalaises, une procédure de demande d’obtention d’autorisation auprès des services compétents du ministère chargé du Commerce a été engagée. Ce qui a permis de délivrer plusieurs centaines d’autorisations FRA attestant de la certification de la qualité et de la mise aux normes des produits par rapport aux exigences réglementaires locales.

Par ailleurs, cette foire à l’innovation est une occasion pour inculquer un changement dans la diversification des produits, dans l’amélioration du conditionnement et dans la présentation des produits, selon elle. "J’apprécie la qualité et l’efficacité notées dans l’accompagnement de la coopération avec la Belgique", a également salué la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants.

CHEIKH THIAM