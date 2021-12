Depuis l’avènement de la pandémie de Covid-19, beaucoup de changements ont été notés dans l’exercice du travail dans tous les domaines. Ainsi, employeurs et travailleurs doivent s’adapter pour améliorer leurs conditions de travail. Dans ce cadre, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions a annoncé de grands chantiers allant dans ce sens.

Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions a annoncé de grands chantiers qui attendent le monde du travail, dans le contexte actuel marqué par la présence de la Covid-19. Samba Sy a évoqué un ensemble d’activités allant dans ce sens, au sortir de la cérémonie d’ouverture d’un atelier d’évaluation des rapports de performance de l’année 2021 et à la consolidation des plans de travail annuels de 2022 des programmes du département.

Dans ce cadre, informe-t-il, ‘’nous avons à nous ajuster au plan de la réglementation, au plan du droit du travail, parce que c’est la vie elle-même qui nous commande’’. Dans cette perspective, Samba Sy fait savoir que les habitudes de travail sont même impactées depuis 2020. ‘’Le télétravail va entrer de plain-pied dans notre vécu en tant qu’administration du travail. Il faut que nous nous ajustions sous ce rapport-là. Nous voulons également étendre la protection sociale’’, dit-il.

D’ailleurs, poursuit le ministre, ‘’la troisième conférence sociale à laquelle nous avons participé permettrait que la volonté des travailleurs, y compris ceux du secteur informel, soit prise en charge, pour qu’ils soient socialement couverts. C’est un chantier également lourd’’.

Le secteur du transport interpelé

Interrogé sur le secteur du transport, avec les nouvelles infrastructures et la crise observée dans le secteur depuis quelques semaines, il rétorque que ‘’les transporteurs se sont organisés et nous avons eu cette grosse crise. Nous avons discuté et nous nous sommes dit un certain nombre de vérités. Nous avons convenu de voir, dans ce qui était demandé, ce qui était faisable. Et le chef de l’État a donné des indications très claires pour que les postes de contrôle soient rationalisés, pour qu’il y ait à la fois convergence de la douane, de la gendarmerie, des eaux et forêts, afin qu’il y ait moins de tracas’’. Et de préciser : ‘’Nous avons décidé de faire tout cela, mais en même temps, nous n’avons pas manqué de dire aux transporteurs qui sont des employeurs, qu’ils doivent veiller à l’application de la réglementation, à mettre les travailleurs dans des conditions décentes de travail.’’

Pour le ministre Samba Sy, ‘’cela est de leur responsabilité et les grosses avancées que nous sommes en train de faire en tant que pays par rapport au secteur du transport, montrent que ces acteurs ont intérêt à s’ajuster. Nous avons le Ter, nous aurons bientôt le Brt ; nous sommes en train de développer un transport public massif’’.

Donc, indique-t-il, ‘’les acteurs du privé ont intérêt à s’ajuster pour mettre leurs employés dans des conditions de vie et de travail décentes, s’ils veulent pouvoir être compétitifs. C’est ensemble que nous devons avancer en tant que pays et les transporteurs l’ont, semble-t-il, très bien compris’’, estime le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.

Selon M. Sy, pour arriver à relever ces défis et réussir ces grands chantiers dans le monde du travail, ‘’il faut croire au génie de l’homme, à sa puissance d’adaptation et en la grande puissance des intelligences croisées. C’est pourquoi nous pensons que tout ce qui est débat puéril devrait être minoré pour qu’ensemble, nous fassions converger et les intelligences et les efforts. Parce que c’est cela que commande le moment présent’’, assure Samba Sy.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)