Le ministère du Tourisme et des Loisirs et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) ont signé, hier, une convention de gestion de la ligne de garantie pour l’accès aux crédits hôteliers et touristiques. Le but ultime de ce partenariat est de renforcer les efforts soutenus du gouvernement et donner un souffle nouveau au secteur du tourisme fortement affecté par les effets de la Covid-19. Selon l'administratrice générale du Fongip, l’objectif de cette convention est de définir le cadre général de collaboration entre ces deux institutions, afin de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’un mécanisme de financement des activités hôtelières et touristiques.

Pour Thérèse Faye, ce mécanisme est parfaitement en phase avec l’option stratégique de l’État du Sénégal de faire du tourisme un des secteurs clés de la relance économique post-Covid du fait de son effet d'entraînement sur les autres secteurs. "C’est d’ailleurs ce qui justifie, dans une large mesure, le choix du gouvernement du Sénégal de compter le tourisme parmi les sept moteurs de la croissance identifiés dans le PSE, au regard de son fort potentiel en matière de création d’emplois et de richesses.

L’acte que nous posons ce matin (hier matin) procède assurément de notre ambition commune de matérialiser la volonté de Macky Sall, Président de la République, de donner un coup d’accélérateur à ce secteur stratégique. Pour revenir au mécanisme, il s’agit, de façon concrète, d’une ligne de garantie d’un montant de cent milliards de francs CFA qui sera progressivement constituée, avec une dotation initiale de cinq milliards pour couvrir le risque d’impayés sur les crédits accordés par les institutions financières aux acteurs hôteliers et touristiques", a-t-elle expliqué.

...Le Fongip, pour sa part, selon elle, devra fournir, à travers cette convention, des garanties de crédits aux banques pour faciliter l'accès au financement, dans le cadre du crédit hôtelier et touristique. Sous ce rapport, il aura la responsabilité d’instruire les demandes de garantie formulées par les banques, de mettre en place la garantie pour les dossiers approuvés, de suivre les engagements de garantie auprès de ces banques. Dans la même veine, il sera mis en place un comité de gestion et de suivi de la ligne de garantie pour favoriser une bonne coordination et l’efficacité des interventions. Le Secrétariat permanent du Crédit hôtelier et touristique, en ce qui le concerne, se chargera de la réception, de l’instruction, de la présélection, du traitement et de la transmission au Fongip des demandes de garantie des promoteurs.

"Le Fongip, je voudrais le rappeler, a été créé en 2013 par le président Macky Sall, pour contribuer à l’amélioration de l’accès au financement des petites et moyennes entreprises qui représentent 99,8 % du tissu économique au Sénégal. Il est, en effet, l’unique instrument public de garantie que l’État du Sénégal a mis en place, à côté de la Der/FJ, de l’ADEPME, du Fonsis et de la BNDE, pour compléter l’écosystème d’appui au secteur privé national en matière d’accès au crédit.

Pour le seul secteur du tourisme, le Fongip a déjà octroyé un montant de 1 519 639 771 F CFA de garantie qui a permis de lever un financement total de 5 434 292 240 F CFA pour 42 entreprises et de créer 1 670 emplois. C’est dire tout l’intérêt que nous accordons à ce secteur dont les actions se verront renforcées à la faveur de la mise en œuvre de cette convention qui est le fruit d’un long processus de concertation et d’échanges nourris entre nos équipes que je félicite pour toutes les dispositions afin d’assurer l’organisation de cette cérémonie", a dit Thérèse Faye.