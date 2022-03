L’élimination du PSG mercredi en huitièmes de finale de la Ligue des champions soulève de nouveau l’inépuisable équation : comment ce club peut-il parvenir à remporter ce trophée si convoité ? Tout a été essayé, des centaines de millions ont été posés sur la table, les « meilleurs joueurs du monde » recrutés... Pourtant, l’échec se trouve toujours au bout de la course. Peut-être serait-il temps de changer de méthode, et d'opter pour davantage de sobriété ?

À Madrid, il flottait un air de déjà-vu. Une élimination du PSG, une fois encore. Une élimination évidemment injuste à en croire Mauricio Pochettino, énième entraîneur à subir les affres d’un club qui semble incapable de conjurer ses démons pendant que son président, Nasser al-Khelaïfi, essaie de forcer la porte des arbitres. Le bilan de la soirée se révèle pourtant sans pitié. La venue de l’ancien coach de Tottenham s’avère un fiasco, une des pires périodes de l’ère qatarie. Neymar se noie sous nos yeux en plein naufrage personnel, mental et technique. Lionel Messi risque d’inscrire son nom dans l’histoire parisienne comme l’un des plus gros flops et illustre à lui seul le problème de fond de la stratégie actuelle de la direction du PSG. Récupéré auprès d’un Barça ingrat, pour faire grimper en gamme la renommée des couleurs parisiennes à l'étranger et, au passage, aider enfin à décrocher le Graal de la C1, ses performances ont systématiquement déçu, sans parler de ses piètres prestations en Ligue 1. Et si la cause du mal se situait là ?

Jouer la carte du contre-emploi

Les propriétaires qataris ont pourtant bâti le puissance du PSG avec une folie des grandeurs qui semblait répondre aux exigences du football actuel. Un budget exponentiel, des joueurs bankable, un marketing de plus en plus tourné vers les « nouveaux marchés » , notamment la Chine. Pendant ce temps son big boss omniprésent poursuivait son bout de chemin dans les instances françaises et européennes du ballon rond, bien que ses mésaventures juridiques puissent contrarier cette inéluctable ascension. Malgré tous ces efforts, cela ne marche pas. Le PSG n’arrive même plus à se qualifier en Coupe de France, une compétition essentielle dans son ADN. Remporter la Ligue 1 ne constitue même plus une certitude automatique, comme l’a prouvé le sacre de Lille l’an dernier. Et malgré une confortable avance cette saison, ce que propose l’équipe ne fait vibrer quasiment personne, ce dont les ultras parisiens se sont émus à juste titre, pour rester courtois.

Maintenant le temps de l’utopie. Et si au lieu de cavaler jusqu’à trébucher derrière des grands clubs - dont le patrimoine, le poids de l’institution, la culture européenne permettent justement de gérer les stars et les bilans financiers astronomiques -, le PSG adoptait une autre vision du football. Au point où on en est... Plutôt que devenir grand comme les grands, trouver sa propre voie pour atteindre la maturité, via une belle cure d’austérité après ces folles agapes. Une sobriété footballistique qui pourrait se traduire déjà par la constitution d’un effectif et d’un staff moins étincelant, mais peut-être plus dévoué. Se tourner et avoir plus confiance dans le centre de formation et le bassin extraordinaire de talents de la région parisienne (dont finalement Kylian Mbappé, seule réussite, est l’illustration criante). Et donc cesser d’empiler des noms en fonction de leur aura sur les réseaux sociaux ou leur note dans FIFA. Prendre des joueurs, pas des statuts. Revenir à des profils de moines-soldats à la Sušić ou Pauleta... Bref, travailler et construire sur des bases saines.

Pour saisir le gap, il suffit d’observer la simplicité d’école de foot des réalisations madrilènes. Enfin mettre au commande des entraîneurs désormais à la même hauteur que leur vestiaire, capable de tenir un discours, sur le fond et la forme, plus proche de Kombouaré ou Dupraz. Pour résumer, un budget ramené à plus de mesure, une image qui reviendrait aux belles années avant le rachat par QSI, une institution qui se rapprocherait de ses bases, et de son territoire, de ses supporters dans leur diversité. Paraît-il que pour affronter le dérèglement climatique, il faudra transformer et réformer nos modes de vie. Cela devient urgent pour le PSG.

