MAME MOUSSA CISSE (COACH DES LIONNES) ‘’C’est beau’’ On est très content de cette victoire. On est en quart de finale avant d’aborder le troisième match. Mais ce n’était pas évident du tout. C’était un match dans un contexte assez difficile. Nous avons senti (un manque) de fraîcheur et une fatigue physique. Mais les joueuses ont su répondre. Il ne fallait pas prendre de but (en première période). En deuxième période, nous avons apporté une fraîcheur dans l’équipe avec des changements en attaque. Félicitations, mais le travail continue. Il y a encore un match à jouer vendredi (contre le Maroc) et on doit se concentrer pour bien finir la phase de groupes. Le prochain challenge sera de terminer premier. C’était un match équilibré avec deux belles équipes. Le Burkina est une belle équipe qui avait ses arguments, mais nous avons essayé de contrôler le match, nous n’avons pas été bousculés. Nous avons eu une bonne organisation défensive, nous avons bien étiré l’équipe pour jouer en contre-attaques. On a eu de la chance, mais aussi le mérite d’avoir bien contrôlé le Burkina parce qu’elles ont posé des problèmes à notre défense. C’est beau parce que c’est aussi la première qualification du Sénégal en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine.’’ PASCAL SAWADOGO (COACH DU BURKINA) ‘’Le Sénégal a toutes ses chances’’ ‘’Il faut dire que quand une équipe arrive à se qualifier pour les quarts de finale d’une compétition, elle est déjà candidate à la demi-finale. Le Sénégal a toutes ses chances pour se qualifier pour les demi-finales. On verra. Le Sénégal est une équipe compacte qui a des attaquantes très vivaces et rapides. Elles jouent en bloc pour contre-attaquer. Justement, c’est sur une contre-attaque que leur penalty est venu. Les joueuses du Sénégal sont techniquement posées et ont du gabarit. Rares sont les défenseuses qui peuvent jouer contre elles. Le Sénégal peut aller loin.’’ Avec Wiwsport