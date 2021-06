Personne n'a volé l'Oranje, ce dimanche à Budapest en 8es de finale de l'Euro. C'est à la régulière que la Tchéquie s'est imposée face aux Pays-Bas (2-0), certes bien aidée par une expulsion de Matthijs de Ligt alors que le score était vierge. Auteur de son quatrième but du tournoi, Patrik Schick ira défier le Danemark, avec ses copains, en quarts de finale.

Frank de Boer rêvait d'une finale et d'un défilé sur les canaux d'Amsterdam. Mais rien de tout cela n'aura lieu, puisque son fameux 3-5-2 a pris l'eau ce dimanche, en huitièmes de finale de l'Euro 2020, face au 4-2-3-1 de la Tchéquie, qui a tout fait correctement pour obtenir son ticket pour les quarts de finale. Après avoir pris du terrain en première période, la Národní tým a profité de sa supériorité numérique offerte du fait d'une main volontaire de De Ligt (55e), en ouvrant le score par Holeš (68e) puis en enfonçant le clou par l'incontournable Schick (80e), auteur de son quatrième but en quatre matchs dans la compétition. La Tchéquie retrouvera le Danemark au prochain tour.

Tchèques tchèques tchèques, tchèques tchèques tchèques

Dans ce duel à l'avantage orangé sur le papier, les favoris ont assumé leurs responsabilités et ont fait le jeu les premiers. Alors que Dumfries est parfaitement lancé depuis son camp et se défait de Vaclík, en prolongeant l'offrande de la tête, le latéral droit néerlandais se retrouve en bonne position pour conclure, mais c'était compter sans le retour de Kadeřábek (13e). Malgré leur sens du sacrifice, les hommes de Jaroslav Šilhavý ont souffert et ont trop souvent été pris dans le dos de leur défense. En cause, des appels adverses à répétition, notamment de Wijnaldum, et qui ont souvent bien été lus par Depay. Pour autant, la première véritable opportunité a été tchèque. La Národní tým a fait preuve de patience et à l'issue d'un beau jeu en triangle, Souček, à bout portant, a trop décroisé sa tête (22e). La Tchéquie n'a plus été la même à partir de cette occasion et a installé son bloc dans le camp adverse, de quoi faire reculer et même paniquer les Néerlandais. Leur audace a presque été concluante lorsque Barák a été décalé dans la surface et a pu envoyer un coup de fusil, mais De Ligt a sauvé les siens en déviant la frappe au-dessus d'un tacle bien senti (38e). Sur l'action suivante, Dumfries, à l'issue d'un contre, a buté sur le grand écart de Vaclík (39e).

De Ligt handballeur et Holeš cosmonaute

La seconde période est vite devenue un cauchemar pour la bande au très discret Memphis Depay, qui a perdu le fil de son huitième de finale dans la foulée : De Ligt, en dernier rempart face au pressing offensif de Schick, se sent obligé d'arrêter le ballon de la main en trébuchant. Le geste du défenseur de la Juventus est délibéré et le carton rouge qu'il écope est de fait amplement mérité (55e). Sur son banc, Frank de Boer s'est mis à bégayer et n'a jamais trouvé la solution pour surmonter l'infériorité numérique des siens. Kadeřábek a ainsi d'abord été tout proche de faire le bonheur des 15 000 supporters de la Tchéquie qui ont fait le déplacement jusqu'à la Puskás Aréna de Budapest, en contrôlant dans la surface puis en ajustant un plat du pied vers la droite de la cage avant qu'un pied néerlandais ne l'en empêche (65e).

La tentative suivante a été la bonne pour les outsiders : un coup franc bien brossé trouve au second poteau la tête de Kalas, avant celle de Holeš qui catapulte le ballon au fond des filets (0-1, 68e). Une action sur laquelle le vétéran Stekelenburg a fait de la peine à voir… Complètement libérés depuis l'expulsion néerlandaise, Schick et ses coéquipiers continuent de jouer le coup crânement et une contre-attaque éclair leur permet de faire le break. C'est justement l'auteur des trois buts de la Tchéquie en phase de poules qui conclut, après un décalage dans le bon tempo de Holeš (0-2, 80e), décidément l'homme du match et de la qualification. Pour Schick, c'est tout simplement son quinzième but en 30 sélections. Dans l'histoire de la Národní tým, seul Milan Baroš avec ses cinq réalisations a marqué plus de buts que lui en tournoi majeur.

EURO 2020 - 8ES DE FINALE Résultats Pays de Galles - Danemark 0-4 Italie - Autriche 2-0 Pays-Bas - Rép. Tchèque 0-2 Belgique - Portugal 1-0

