La légende raconte qu’après s’être envolé pour crucifier Liverpool, alors seule équipe encore invaincue dans l’élite anglaise, Kurt Zouma n’a jamais retouché le sol. Maître des airs, le défenseur de West Ham a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Comme si le nouveau patron des Hammers, élu homme du match face aux Reds (3-2), était destiné à viser plus haut. Notamment en équipe de France.

« Ce qui est incroyable, c'est le nombre de buts qu'il marque sur coups de pied arrêtés. Dans les airs, il est une vraie menace et il fait plus que le job. » On est alors en décembre 2020 et Frank Lampard, son entraîneur de l'époque, avait déjà vu juste. Quelques minutes plus tôt, Kurt Zouma s’envolait plus haut que les Peacocks pour permettre aux Blues d’éviter le piège Marcelo Bielsa, faisant alors de lui le joueur ayant remporté le plus de duels aériens en Europe (92%). Bientôt une année s’est écoulée, et le principal concerné a récidivé. Sous de nouvelles couleurs de West Ham, contre l’imbattable Liverpool, Air Zouma a validé son nouveau costume de patron.

Sans atterrissage

Remarquable, admirable, étincelante, accomplie, tant de superlatifs conviendraient à décrire la performance aboutie de Zouma face à Liverpool ce week-end (3-2). Surprenante ne fait pas partie de la liste. Le Français de 27 ans est dans la continuité de son début de saison canon avec les Hammers. De quoi le convier au prochain rassemblement des Bleus, après l'avoir laissé à la maison pour le Final Four de la Ligue des nations. « Il est là [en sélection]. Ce qui change pour lui, c’est qu’il était dans un très grand club, mais avec un temps de jeu limité. On peut dire qu’il a fait le bon choix parce que ça se passe bien » , confiait Didier Deschamps jeudi au moment d’annoncer sa liste. Le sélectionneur ne s’y trompe pas, Zouma est devenu un véritable pilier du onze de David Moyes. Si West Ham se place aujourd’hui sur la dernière marche du podium de l’élite anglaise, le défenseur central joue un rôle crucial dans cette incroyable épopée, mettant toutes ses qualités au profit du style de jeu de l’Écossais : l’unanimité dans les airs, une agressivité certaine dans sa capacité à défendre, une qualité de relance loin d’être ridicule et surtout une pointe de vitesse impressionnante. Efficace pour casser des lignes.

« C'est un joueur fort et puissant qui a une grande expérience de la Premier League. Il a toujours été notre choix n°1 et je suis très heureux qu'il soit maintenant notre joueur » , s’était réjoui Moyes au moment de l’arrivée du Français. Quelques mois plus tard, l'Écossais était définitivement conquis : « Nous essayons de défier les équipes favorites pour remporter le championnat et je suis certain que Kurt va nous aider à le faire. » Un constat qu’il tenait à la suite de la défaite des siens face à Manchester United (2-1) lors de la cinquième journée. Ce dimanche, contre Liverpool, et comme Lampard avant lui, force est de constater que Moyes a eu raison. « Alisson juge mal le ballon. Kurt Zouma est une menace sur les coups de pied arrêtés, il le voulait et a marqué. C'est une tête brillante. Je suis vraiment heureux qu'il ait rejoint la fête » , confiait le coach des Hammers à l’issue de la rencontre, félicitant l’homme du match.

Enfiler le bleu de travail

Après dix petites sélections étalées entre novembre 2015 et septembre 2021 (il était titulaire en Ukraine et contre la Bosnie), Kurt Zouma voit peut-être ce mois de novembre comme sa meilleure chance de marquer des points dans le groupe France. Avec les blessures de Raphaël Varane et de Presnel Kimpembe, le défenseur des Hammers aura la place pour s'exprimer face au Kazakhstan et à la Finlande. Pas qu’Air Zouma ait épuisé toutes ses ressources, mais plutôt qu’il n’a jamais vraiment eu sa chance, résultat d'une concurrence ardue.

Dans le groupe de l'Euro, il était un des trois joueurs de champ à n'avoir disputé aucune minute (avec Dubois et Ben Yedder) et était cantonné à un rôle de diffuseur de bonne humeur (chose peu aisée au milieu des tensions). Gagner le cœur de Deschamps, c’est un objectif qui a sûrement pesé dans le choix de Zouma d’atterrir plus à l’Est de Londres. « J'avais besoin de jouer plus » , avait-il expliqué le jour de son arrivée l’été dernier. Prêté pendant deux ans par Chelsea (Stoke puis Everton, NDLR) où il peinait à retrouver son niveau de jeu à la suite d'une rupture des ligaments croisés, le champion d'Europe 2021 avait besoin de passer à autre chose pour réaffirmer ses qualités.

L’entraîneur des Bleus a remarqué les « performances individuelles de très haut niveau » de son joueur. « Ça fait un moment qu’il est avec nous. Il a eu à jouer des matchs, même s’il n’a pas toujours été titulaire. Sa situation à West Ham lui donne plus de sérénité et de confiance » , a ajouté le sélectionneur. L’ancien pensionnaire de Saint-Étienne gagne enfin en régularité, porte d’accès fondamentale à l’équipe de France et prend goût à ses responsabilités : « C'est pour cela que je suis venu ici, pour faire grandir l'équipe encore plus. Il y a eu une excellente saison l’année dernière, mais nous continuons à nous améliorer. Aujourd'hui, cette équipe est comme ma famille et je suis très heureux d'être ici. » Alors profitons-en, car la vie est Kurt.

SOFOOT.COM