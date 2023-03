Mis en échec par le Sporting Portugal ce jeudi soir, Arsenal a du pain sur la planche pour continuer sa route en Ligue Europa. Soirée plus tranquille pour la Roma et le Bayer, vainqueurs à domicile. Le duel entre l'Union Berlin et l'Union saint-gilloise a, lui, accouché d'un spectaculaire match nul.

Sporting CP 2-2 Arsenal

Même dans un mauvais jour, Arsenal parvient à s’en sortir cette saison. En déplacement sur la pelouse du Sporting CP, les Gunners, légèrement remaniés, sont parvenus à accrocher un match nul au terme d’une rencontre où ils ont été mis en danger. Malgré l’ouverture du score de William Saliba sur corner (0-1, 22e), les joueurs de Mikel Arteta perdent progressivement pied et encaissent deux pions, un avant la pause d’une tête de Gonçalo Inácio (1-1, 34e) et un autre au retour des vestiaires sur une superbe passe de Marcus Edwards pour Pedro Gonçalves, dont la frappe repoussée par Matt Turner revient sur Paulinho, qui conclut à bout portant (2-1, 55e). Un avantage de courte durée, puisque sur une passe appuyée de Granit Xhaka, Hidemasa Morita dévie le ballon hors de portée du pauvre Antonio Adán (2-2, 62e). Le score n’évoluera plus malgré une énorme opportunité de chaque côté : un face-à-face complètement loupé de Paulinho et un énorme raid solitaire de Gabriel Martinelli stoppé pratiquement sur la ligne par Jerry St. Juste. Balle au centre avant le retour à l’Emirates.

AS Roma 2-0 Real Sociedad

Doucement mais sûrement, la Roma reste en lice pour un doublé historique C3/C4, et sa victoire maîtrisée face à la Real Sociedad lui permet d’avoir un pied et quelques orteils en quarts de la Ligue Europa. Les protagonistes de ce bon résultat ? Stephan El Shaarawy, à la conclusion d’un contre éclair (1-0, 13e), et Marash Kumbulla, qui catapulte le cuir au fond des filets d’une tête puissante sur corner (2-0, 87e). Dominés et presque résignés, les Basques ont trop peu proposé pour pouvoir espérer retourner la Louve, et il faudra presque un miracle pour que David Silva et ses coéquipiers ne sortent pas dès les huitièmes de finale.

Union Berlin 3-3 Union saint-gilloise

Deux équipes frisson qui s’affrontent donnent forcément lieu à un match frisson. Et ce duel européen des Unions a bel et bien accouché d’un match nul spectaculaire. Saint-Gilloise frappe en premier peu avant la demi-heure de jeu grâce à Victor Boniface et un peu de réussite, le centre légèrement dévié de ce dernier fusant comme une comète en direction de la lucarne adverse (0-1, 28e). Le meilleur buteur cette saison en C3 va d’ailleurs inscrire un doublé en seconde mi-temps, à la conclusion d’une récupération haute et d’un contre joué à cent à l’heure (2-3, 72e). Entre-temps, la patte droite merveilleusement travaillée de Josip Juranović sur coup franc (1-1, 42e) et le but en deux temps, après avoir vu son penalty repoussé, de Robin Knoche (2-2, 69e) avaient permis à chaque fois à l’Union Berlin de revenir dans la partie, puisque Yorbe Vertessen avait redonné l’avantage aux Belges, encore une fois sur un contre rondement mené (1-2, 58e). Finalement, d’une belle demi-volée, Sven Michel parvient à arracher le match nul pour les locaux (3-3, 89e), qui conservent ainsi toutes leurs chances de rejoindre les quarts.

Bayer 04 Leverkusen 2-0 Ferencváros

Et si le Bayer Leverkusen parvenait à sauver sa médiocre saison par un joli parcours en Ligue Europa ? Tombeur de Monaco au tour précédent, le Bayer a fait dans l’efficacité pour effacer Ferencváros, ce jeudi soir. Parfaitement lancés par la patate de Kerem Demirbay depuis l’extérieur de la surface (1-0, 9e), les hommes de Xabi Alonso disparaissent ensuite quasiment tout le reste de la rencontre et laissent la porte entrouverte à leur adversaire du soir, qui n’a jamais su en profiter, hormis une mine de Kristoffer Zachariassen sur la barre transversale (25e). Clinique, le Bayer tue la rencontre – et peut-être la double confrontation – en fin de match. Sur un splendide coup franc d’Adam Hložek qui vient s’écraser sur le montant droit de Dénes Dibusz, Edmond Tapsoba est plus prompt pour reprendre le cuir de la tête, à l’entrée de la surface de réparation, et l’expédier au fond des filets (2-0, 86e). Le club hongrois pourra nourrir des regrets.