Emmené par un Brahim Diaz et un Rafael Leão des grands soirs, Milan est venu s'imposer ce dimanche soir sur la pelouse du Napoli (0-4). Une défaite logique au regard de la prestation du leader de Serie A, friable derrière et incapable de faire plier l'excellente défense milanaise.

Furieux d’avoir à affronter trois fois le Milan en 18 jours, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, ne pensait certainement pas que son équipe allait se disloquer lors de la réception des Rossoneri ce dimanche soir (0-4). Pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé après un premier acte complètement raté de la part des ouailles de Luciano Spalletti, qui ont encaissé pour la première fois depuis août 2019 deux buts en 25 minutes à la maison. Une défaite qui fait mal pour les Napolitains, tandis qu’en face, l’équipe de Stefano Pioli a réussi un des matchs les plus aboutis de sa saison.

Le Napoli la tête sous Leão

Devant un public divisé et silencieux suite à la protestation des ultras contre l’augmentation du prix des places et l’interdiction de faire pénétrer drapeaux et tambours à l’intérieur du stade, le Napoli tente de commencer pied au plancher. Mais c’est Milan qui se crée la première occasion de ce match via Diaz, dont la frappe est bien arrêtée par Alex Meret (3e). Titulaire en l’absence d’Osimhen, touché à un adducteur, Giovanni Simeone réplique, mais sa frappe ne trouve pas le cadre (6e). Tout l’inverse de Leão, qui ouvre le score après une superbe passe en profondeur de Diaz, et un petit piqué sur Meret (0-1, 17e). Voilà les Rossoneri devant au score grâce au Portugais, lui qui n’avait plus marqué en Serie A depuis 11 journées. En face, les Partenopei sont incapables de réagir, et vont même se retrouver la tête au fond du seau quand Diaz, à la réception d’un centre dévié, efface Mário Rui d’un crochet avant de faire le break du pied gauche (0-2, 25e). Imprécise voire insipide, l’équipe de Spalletti peine à inquiéter Mike Maignan, hormis quand Stanislav Lobotka tente une frappe de loin, bien repoussée par le Français (28e). Ce dernier remet ça juste avant l’entracte lorsque Piotr Zielinski lui envoie un missile du gauche dessus (45+3e), et permet aux siens de garder deux buts d’avance.

Soirée portes ouvertes

Au retour des vestiaires, les Milanais repartent sur les mêmes bases, au point qu’Olivier Giroud est tout proche d’inscrire un pion après un joli contre (49e). Idem pour les locaux, qui ont encore le pied sur le ballon, mais n’arrivent toujours pas à développer leur jeu. Kim Min-jae et Rui décident alors de monter aux avants postes, mais leurs frappes du gauche sont bien repoussées par Maignan (54e, 56e). Deux sauvetages précieux, puisque sur une nouvelle contre-attaque éclaire, Leão mystifie Amir Rrahmani et envoie une praline du gauche imparable (0-3, 59e). Galvanisés, les Rossoneri vont même enfoncer le clou quelques minutes plus tard grâce au nouvel entrant, Alexis Saelemaekers, qui se joue de la défense adverse avant de tromper Meret (0-4, 67e). Les quatre changements orchestrés ensuite par Spalletti n’y changeront rien, le leader de Serie A s’est bel et bien fait martyriser par l’équipe de Pioli, lequel a réussi le coup tactique parfait. Une défaite qui ne va pas remettre en cause le futur Scudetto du Napoli, mais qui risque de donner un avantage psychologique aux Rossoneri avant la double confrontation en quarts de finale de Ligue des champions. Pas de quoi calmer De Laurentiis.

SOFOOT.COM