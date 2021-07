Forum de Yeumbeul  

La persistance d’un fort taux de chômage depuis plusieurs décennies et son aggravation du fait de la crise économique et financière font de l’emploi une priorité pour tous. L’augmentation de la barre des chômeurs a d’autant plus frappé les esprits que tout le monde est conscient du fait que le marché de l’emploi ne s’améliorera pas significativement avant longtemps. Un grand nombre de familles concernées attendent des décideurs politiques des actions concrètes pour l'accès à l’emploi.

Dans ce contexte, selon l’initiateur du forum organisé hier à Yeumbeul, l'Etat et les communes ne sont pas seulement amenés à se battre pour le maintien des entreprises, ils s’impliquent de plus en plus dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Mieux encore, d’après Demba B. Ndiath, l'État et les collectivités territoriales ont noué des liens étroits avec les entreprises pour mieux se rapprocher des demandeurs d’emploi.

Aujourd'hui, poursuit-il, nombreux sont ceux qui créent des forums pour l’emploi des jeunes, mais peu sont ceux qui permettent aux demandeurs d’emploi d'être en contact direct avec des employeurs potentiels, des responsables en ressources humaines pour la formation à la rédaction de CV ou comment se tenir durant un entretien d’embauche. De plus, au niveau de la banlieue dakaroise, peu sont ceux qui ont accès aux informations par rapport aux organes de l’Etat qui financent les projets entrepreneurials.

...‘’Nous avons décidé d’organiser ce forum pour informer les cibles sur les opportunités de financement, de formation et d’insertion professionnelle disponibles au Sénégal, d’aider les jeunes à entrer en contact avec des employeurs et des recruteurs pour l’obtention d’un stage ou d’un emploi, d’aider les femmes à accéder à la formation et à l’autonomisation professionnelle, de créer un espace de networking pour les demandeurs d’emploi et les entreprises, de permettre aux entrepreneurs et entreprises d’exposer leur savoir-faire et services pour inspirer les jeunes et les participants. Motiver les jeunes à s'intéresser au numérique et aux métiers du futur et d’accompagner les participations dans des ateliers d’écriture de CV et de business plan’’, a confié M. Ndiath hier, lors de la cérémonie d’ouverture dudit forum. Pour lui, il sera question d’élaborer un mémorandum faisant un diagnostic global de la situation du chômage des jeunes et des femmes, et émettant des propositions concrètes issues de l'expérience des parties prenantes dont la diaspora et des acteurs communautaires. Plusieurs organismes de lutte contre le chômage ont pris part à cette rencontre qui a été présidée par le maire de la commune de Yeumbeul-Nord, Daouda Ndiaye.