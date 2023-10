Le premier Forum du patrimoine et de l’investissement, organisé par le groupe CGF Bourse, s’est ouvert ce jeudi à Dakar, sous la présence effective du Premier ministre Amadou Ba.

Avec la réception de la distinction de la CGF Bourse, le Premier ministre Amadou Ba ne risque pas d'oublier le tout premier forum du patrimoine et de l'investissement. "Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers la CGF Bourse pour l'honneur qui m'a été fait en me décernant cette prestigieuse distinction. C'est un moment de fierté pour moi. Mais cette reconnaissance n’est pas seulement un honneur personnel. Elle reflète également le travail acharné et l'engagement de tout le gouvernement en faveur du développement de notre nation", a commenté Amadou Ba.

"Cette distinction que je reçois aujourd'hui, poursuit le chef du gouvernement, est un hommage à notre potentiel et j’encourage la jeunesse sénégalaise et africaine à saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux. À présent, permettez-moi de réitérer mes remerciements à CGF Bourse pour cette distinction et la félicite, tout comme pour l’organisation de ce forum sur le patrimoine et l’investissement".

Sur cette lancée de dédicaces, l'ancien ministre des Affaires étrangères s'est montré reconnaissant vis-à-vis du chef de l'État. "Permettez-moi également de profiter de cette occasion pour rendre un hommage appuyé au président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, dont la vision a jeté les bases de notre progrès actuel. Ses efforts inlassables pour renforcer la stabilité politique et économique de notre pays ont été essentiels pour attirer les investissements et encourager la croissance. C'est grâce à sa confiance et à sa guidance que j'ai eu l'opportunité de recevoir cette distinction".

"La jeunesse, notre plus grand trésor "

Lors de son discours, comme bien souvent, le PM a mis en avant la jeunesse. "Je dédie cette distinction à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine, notre plus grand trésor. Vous incarnez l'espoir et le dynamisme de notre nation. Vous êtes les futurs leaders, entrepreneurs et innovateurs de notre pays. C'est en vous que réside notre potentiel le plus précieux pour atteindre une prospérité durable et partagée", a soutenu Amadou Ba. Avant de renchérir : "Vous êtes l'avenir de notre nation et nous sommes déterminés à créer les opportunités nécessaires pour que vous puissiez réaliser votre plein potentiel. Nous croyons en votre capacité à innover, à entreprendre et à contribuer au développement économique et social du Sénégal et de l’Afrique tout entière."

Ainsi, le candidat de BBY à la prochaine Présidentielle a fait savoir que l'avenir sera prometteur pour les jeunes. "Nous continuerons d’investir dans votre éducation, votre formation et votre bien-être pour que vous puissiez réaliser vos rêves et contribuer à l'émergence d'un Sénégal et d’une Afrique prospère. Le Sénégal est en train de vivre une transformation structurelle profonde de son économie et notre engagement envers le développement des marchés financiers et des investissements productifs est motivé par notre désir de créer des opportunités pour les jeunes de notre pays".

Cependant, au-delà de tout cet enthousiasme autour de ce forum, M. Ba reconnaît l'existence de certains manquements. "Nous sommes confrontés à des défis, notamment l'accès au financement pour les projets d'investissement. C'est pourquoi le partenariat public-privé revêt une importance cruciale. Nous devons collaborer étroitement avec les acteurs du secteur privé pour relever ces défis et exploiter pleinement les opportunités qu'offre notre patrimoine’’.

Mamadou Diop