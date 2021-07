Forum génération égalité

Le Réseau de développement et de communication des femmes africaines (FEMNET) est un réseau panafricain, féministe basé à Nairobi, avec plus de 800 membres dans 49 pays africains. Selon la présidente de la section sénégalaise, il est mis sur pied pour faciliter et coordonner le partage d'expériences, d'idées, d'informations et de stratégies pour la promotion des droits humains. Selon Astou Sylla, qui prenait part à la cérémonie d’ouverture du Forum Génération Egalité qui se tenait à Paris et à Dakar au même moment, les champions des coalitions d’action et les porteurs d’engagement sont invités à prendre des engagements audacieux pour mettre en œuvre la vision transformatrice des coalitions d’action.

Dans ce cadre, poursuit-elle, une plateforme a été ouverte pour permettre aux champions et porteurs d’engagement des coalitions d’action de soumettre leurs engagements forts. Un manuel des engagements a été publié pour aider les parties prenantes à concevoir des engagements forts, idéalement en partenariat avec d’autres. Les engagements pris seront présentés lors du Forum de Paris, du 30 juin au 2 juillet 2021.

...D’après Mme Sylla, ‘’en rassemblant différents défenseurs (gouvernements, ONU, secteur privé, philanthropes et organisations féministes de défense des droits des femmes et de jeunesse), les coalitions d’action catalysent un mouvement pour faire tomber les barrières les plus insolubles concernant l’égalité et la justice.

La violence fondée sur le genre, la justice et les droits économiques, la liberté à disposer de son corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs, les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et les hommes, les mouvements et le leadership féministe, l’action des femmes en faveur de la justice climatique, l’accès au droit des terres seront au menu’’, a renseigné la présidente. Pour elle, le Plan d'accélération mondial pour l'égalité des sexes inclut un argumentaire justifiant le choix des six thèmes des coalitions d’action, une série d'actions concrètes ciblées permettant d’unir divers acteurs et de produire des résultats qui fassent la différence, l’énonciation de principes encadrant les actions entreprises, entre autres.