L’Afrique, à travers le Sénégal, organise, pour la première fois, le Forum mondial de l’eau. Cette 9e édition sera placée sous le thème ‘’La sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’. Hier, un partenariat a été scellé, en ce sens, pour la co-organisation entre la mairie de Dakar et le secrétaire exécutif dudit forum.

Le Sénégal, précisément la capitale Dakar, accueillera, du 21 au 26 mars 2022, le 9e Forum mondial de l’eau. En prélude de cet évènement, un accord de partenariat a été signé, hier, entre la mairie de Dakar et le Secrétariat exécutif de ce 9e forum. Pour cette édition, les organisateurs comptent impliquer les collectivités locales, afin de mettre fin aux problèmes liés à l’eau et à l’assainissement dans tous les coins du Sénégal.

Le secrétaire exécutif du 9e Forum mondiale de l'eau est, à ce propos, convaincu que l’eau et l’assainissement sont fondamentalement une affaire territoriale. En la matière, indique Abdoulaye Sène, les collectivités sont naturellement les dépositaires des réalités, des aspirations des territoires et des populations locales. ‘’Face aux enjeux multiples de l’eau, les solutions s’inscriront inévitablement dans la localisation, notamment par une articulation des échelles des territoires, un dialogue des niveaux de décision et de gouvernance, et une mutualisation des ressources et compétences’’, explique M. Sarr.

Ainsi, estime-t-il, du local au mondial, l’implication de la contribution des élus locaux sera déterminante pour des solutions efficaces et durables. Le secrétaire exécutif propose, ainsi, de consacrer pleinement les élus locaux comme un segment politique à part entière.

Le maire de Dakar rappelle, pour sa part, que l’accès à une eau salubre, à l’assainissement adéquat et à un cadre de vie propre demeure des préoccupations fortes de nos territoires. Soham El Wardini renseigne, à ce propos, que les forums mondiaux de l’eau, au fil des éditions, sont devenus des espaces d’échanges internationaux. ‘’Le Forum Dakar-2022, une première en terre africaine, sera une opportunité de partager ces vécus relatifs aux questions liées à l’eau et à l’assainissement, et de contribuer à faire éclore les réflexes innovantes’’, espère l’édile de la capitale sénégalaise. Pour qui les collectivités territoriales auront un rôle crucial à jouer dans la réussite du Forum mondial de l’eau et seront fortement sollicitées dans un diagnostic actualisé de la problématique de l’eau dans la planification des investissements, mais aussi dans le financement des initiatives locales.

‘’La ville de Dakar, à travers un organe d’ouvrage élargi, est en train de développer un projet d’aménagement hydraulique du bassin de rétention des eaux pluviales à Grand-Yoff. L’idée est de transformer un simple ouvrage en un mobilier urbain, c’est-à-dire une étendue d’eau végétalisée avec des équipements collectifs’’, renseigne Mme Wardini.

La problématique de l’eau de l’assainissement impacte beaucoup de localités du Sénégal. A côté des eaux hivernales, plusieurs zones font face à un manque d’eau potable. Et pour le président de l’Union des associations des élus locaux, la problématique de l’autosuffisance en eau de qualité est liée à l’autosuffisance alimentaire. ‘’Nous vivons la problématique des inondations. Notre défi est de voir comment faire en sorte que notre pays dispose d’une eau suffisante et de qualité. Nous sommes interpellés en tant qu’élus locaux et saluons l’organisation de ce forum’’, se réjouit Adama Diouf.

Ainsi, ce forum qui sera organisé pour la première fois au Sénégal, permettra également à notre pays d’accueillir, dans ce cadre, un sommet des chefs d’Etat, de gouvernement et des grandes institutions internationales, en plus d’un sommet extraordinaire de l’Union africaine dédié à l’eau et à l’assainissement.

HABIBATOU TRAORE