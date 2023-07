‘’Au nom du chef de l’Etat, le Premier ministre Amadou Ba préside, ce jeudi 13 juillet 2023, au King Fahd Palace, la 3e édition du Forum de la PME sénégalaise (FPME). Placé sous le sceau de l’’’Accès au financement des PME’’, cet important évènement sera l’occasion de procéder au lancement du Guichet unique de financement des PME (GUF PME) et des concertations nationales sur le financement des PME.

Il s’agira de réunir tout l’écosystème financier et technique d’appui aux PME afin de capitaliser les acquis des deux premières éditions tenues respectivement en 2017 et en 2019, et qui ont vu, chacune, la participation de plus de 1 500 PME et des centaines d’exposants, des décideurs, des partenaires techniques et financiers’’, informe-t-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. Pendant trois jours, ce forum réunira différents acteurs de l’écosystème des PME.

A cette occasion, sera officiellement lancé le GUF PME. Il est également prévu la tenue d’une dizaine d’ateliers thématiques et le Salon du financement des PME, sous forme d’exposition faisant intervenir les acteurs de l’écosystème du financement des PME, fait-on savoir. Il y a à côté les journées du conseil consacrées aux échanges B2B entre les PME et les acteurs du conseil (consultants, experts comptables, etc.) et les concertations nationales sur le financement des PME, ajoute-t-on.