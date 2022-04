Huitième sacre en dix saisons pour le Paris Saint-Germain version QSI qui n'a pasvraiment brillé par son collectifcette année. Malgré tout, le club de lacapitale peut remercier un joueur quia endossé plusieurscasquettes depuis lemois d'août : Kylian Mbappé, évidemment.

Kylian Mbappé : le buteur L’évidence. Si Kylian Mbappé a pu se montrer maladroit et a même traversé une légère période de doute au début de l’automne (quatre matchs consécutifs sans le moindre but en Ligue 1), l’international français n’en demeure pas moins le meilleur buteur du championnat. Qu’il soit aligné à gauche ou dans l’axe, le Bondynois, parfois critiqué pour son manque de réalisme ces dernières saisons, s’est transformé en une redoutable machine à marquer cette année, aussi bien sur la scène continentale que dans l'Hexagone.

Avec ses 22 pions inscrits cette saison, le champion du monde 2018 comptabilise désormais 129 réalisations en championnat à seulement 23 ans. • Kylian Mbappé : le passeur En plus d’être un buteur incroyablement efficace, Kylian Mbappé s’est mué cette saison en un passeur hors pair. Habile balle aux pieds, le Parisien a sans doute voulu permettre à quelques-uns de ses coéquipiers, plus maladroits que lui, d’inscrire un pion ou deux. Mission réussie puisqu'en plus d'être le premier artilleur de l'Hexagone, il en est aussi le meilleur passeur, n'en déplaise aux aficionados de Benjamin Bourigeaud.

Avec 14 passes décisives au compteur, Mbappé semble bien parti pour inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de la Ligue 1 en devenant tout simplement le premier joueur à cumuler les titres de meilleur buteur et meilleur passeur sur la même saison. Tout simplement colossal. • Kylian Mbappé : le dribbleur S'il ne cesse de dribbler les médias chaque semaine afin de ne pas évoquer ouvertement son futur, Kylian Mbappé traumatise également les défenseurs adverses. Extrêmement rapide, le joueur du PSG n'est pas en reste au niveau des dribbles puisqu'il figure là aussi tout en haut du classement des joueurs ayant réussi le plus de dribbles. S'il donnait parfois l'impression de vouloir copier Neymar, quitte à en faire trop, à ses débuts, le Francilien a appris à simplifier son jeu pour le rendre encore plus efficace et s'affirmer comme l'homme de ce nouvel Hexagoal conquis par le PSG. Tout ce qu'Hatem Ben Arfa aurait rêvé d'être finalement.

Kylian Mbappé : l’ultradominant Si le PSG, malgré sa large avance sur l’OM, ne donne pas l’impression d’écraser le championnat, Kylian Mbappé, lui, se balade sur les pelouses de France. En attendant les matchs retour contre Metz et Montpellier, le Tricolore s’est déjà montré décisif face aux 17 autres écuries de l’élite, rien que sur la saison en cours (il l’a déjà fait à l’aller contre Strasbourg, Troyes et Lens, les trois autres adversaires des Parisiens d’ici la fin du championnat). Une statistique ahurissante qui montre bien la domination du gamin de Bondy sur le championnat. Et plus encore, si l’on ne prend en compte que les buts ou passes décisives du Français, le PSG totaliserait, là encore avant cette 34e journée, 48 points. De quoi positionner Mbappé au 10e rang du championnat, à la lutte avec l'OL et le LOSC. Kylian Mbappé : le communicant Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé maîtrise sa communication depuis son plus jeune âge. Pourtant, il a encore franchi un cap cette année.

Que ce soit avec les Bleus ou avec le club de la capitale, Kyky sait, quand il en a envie, comment s’exprimer ou se faire comprendre, notamment au moment d'évoquer ses envies de départ l'été dernier ou ses problèmes avec certains sponsors des Bleus plus récemment. Une qualité loin d’être négligeable au sein d'un club comme le PSG où certains, joueurs et dirigeants notamment, pourraient bien prendre en exemple leur jeune collègue. Désormais expert en communication, Mbappé prend également bien soin de ménager le Real et le PSG afin de pouvoir annoncer son choix dans les prochaines semaines sans en froisser l'un des deux.