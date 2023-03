La sortie du procureur de la République a suscité beaucoup de réactions dont celle de Frapp/France dégage. Dans une note, le mouvement dit constater ‘’pour le dénoncer que le procureur de la République au Sénégal ne sert qu'à arrêter et emprisonner de l'opposant, de membres de mouvements citoyens pendant que ce même procureur n'inquiète jamais les voleurs de l'argent de la lutte contre le coronavirus qui entourent le président Macky Sall, les voleurs des plus de 27 milliards du Prodac comme disait le ministre des Sports Yankhoba Diatara, les voleurs fonciers, les voleurs’’.

Ils déplorer que ‘’la police et la gendarmerie soient utilisées pour maintenir un ordre public favorable au 3e mandat illégal et illégitime du président Macky Sall, mais jamais pour un ordre public foncier favorable aux paysans, jamais pour un ordre public des prix favorables au citoyen consommateur, jamais pour un ordre public routier favorable aux citoyens qui voyagent, jamais pour un ordre public maritime favorable aux pêcheurs sénégalais ou un ordre public sanitaire favorable aux Sénégalais qui se soignent dans les structures de santé particulièrement ‘publice’’’.

Ainsi, Guy Marius et Cie dénoncent cet État de classe au service de la bourgeoisie bureaucratique APR/BBY et de l'impérialisme. ‘’Le Frapp est engagé aujourd'hui plus que jamais à s'ériger contre cet État néocolonial dont la page doit être tournée au plus tard le 25 février 2024. Pour enfin s'occuper des "commandos" qui volent l'argent du peuple sénégalais, des "forces spéciales" dont Macky est le parrain’’. En outre, le ‘’Frapp exprime sa solidarité aux gardés à vue, emprisonnés et à leurs familles qui sont tous victimes de l'ambition mortifère de 3e candidature de Macky Sall’’.