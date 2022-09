Le collectif Frapp/France dégage a lancé, ce lundi, sa campagne visant à contrecarrer une éventuelle troisième candidature du président de la République du Sénégal, Macky Sall.

Il le fera ou il ne le fera pas ? C’est la question que tout le monde se pose, au Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, est le seul à pouvoir répondre à la question et il entretient encore le flou. Frapp/France dégage ne veut aucunement être surpris. Guy Marius Sagna et ses amis du Frapp sont convaincus que Macky Sall songe bel et bien à une troisième candidature en 2024. Sûrs de leurs convictions, ils ont inauguré, ce lundi, la campagne dénommée "Gor Ca Wax Ja! 2024, c'est fini !". "Considérant que la Constitution du Sénégal est claire sur la question du troisième mandat et que tous les actes posés par le président montrent qu'il veut imposer sa troisième candidature illégale et illégitime, le Frapp a voulu prendre d'ores et déjà les devants pour contrecarrer les plans du locataire du palais", déclaré Bentaleb Sow. Pour lui, la nomination du nouveau Premier ministre est un signe prouvant cela.

En effet, a-t-il rappelé, Amadou Bâ faisait "l'apologie d'un troisième mandat". Donc le choix porté sur lui est un signe qui augure une violation future de la Constitution.

Pour davantage légitimer sa nouvelle conduite, le collectif "anti-français" a mentionné "l'interdiction du concert pour la limitation des mandats par le préfet de Dakar". C'était aussi le moment choisi pour faire un petit rappel historique, toujours dans le souci de faire respecter la Constitution. "La question du troisième mandat avait causé des dizaines de morts et des troubles dans le pays, en 2011. Pour éviter ce même probable scénario, nous devons tout faire pour que le principal intéressé recule devant toute tentative de violation de notre Constitution, donc devant tout dessein de troisième candidature", prévient M. Sow.

Au-delà de la défense de la Constitution, la nouvelle plateforme du Frapp se veut aussi un rempart contre la "vie chère", la "spoliation foncière" et l'"atteinte des droits des travailleurs". À en croire Daouda Guèye, deuxième porte-parole du jour, cette campagne va œuvrer pour la libération des ''prisonniers politiques comme Ousmane Diagne, Cheikh Omar Diagne, Karim Guèye Xrum Xakk".

Cette nouvelle trouvaille du Frapp/France dégage vient aussi prouver que le collectif fait toujours preuve de vitalité et ce malgré l'élection à un mandat de député de son élément numéro un, Guy Marius Sagna. Le parlementaire était d'ailleurs présent à ce lancement de la campagne, en arrière-plan, comme pour transmettre le flambeau à ses successeurs.

Mamadou Diop stagiaire