Après deux mandats à la tête de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH), Yatma Fall a passé le témoin, hier, lors d’une assemblée générale, à Moussa Thiaré. Le tout nouveau patron des handicapés élu a confié que son plan d’action va s’articuler autour de trois points. Le premier est l’harmonisation de toutes les personnes handicapées, la coordination des actions relatives à la dimension du handicap.

Avant la tenue de cette assemblée générale, d’après lui, il a entendu beaucoup de bruit. Donc, il est de son ressort de fédérer les organisations de personnes handicapées en vue d’aller vers les enjeux de développement qui sont les plus importants pour eux. Le deuxième aspect va être, pour le nouveau patron de la FSAPH, de renforcer les acquis tant au niveau du partenariat qu’au niveau des services.

Il compte pour cela sur l’appui, l’accompagnement de l’État et de tous les partenaires au développement. À ce propos, l’un de ses défis est de réconcilier toutes les personnes handicapées de tous les types de handicap, de tous les territoires. Une tâche qui n’est pas simple, à ses yeux, mais avec toute l’équipe qui l’accompagne, il compte parvenir à ce résultat. Le troisième défi est de garantir le rayonnement de la fédération au niveau national et international. Ce qui va constituer le socle de ses actions présentes et à venir.