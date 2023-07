Le processus d'indemnisation des touchés par le projet du futur port de Ndayane a effectivement démarré ce vendredi 7 juillet 2023 à Rufisque. La cérémonie a eu lieu à la préfecture de Rufisque, sous la présidence du préfet du département, Serigne Babacar Kane.

Après de longues négociations, les personnes affectées par le projet (PAP) du futur port de Ndayane voient le bout du tunnel. Hier, les premiers chèques dédiés aux indemnisations ont été distribués. La rencontre a vu la participation du directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, et des principaux concernés. Elle a été présidée par le préfet de Rufisque.

Selon une note parvenue à notre rédaction, "33 personnes affectées par le projet (PAP) de Yenne et Toubab Dialaw de Rufisque" situées dans la zone prioritaire du projet ont reçu leurs chèques d’un montant global de "2 milliards F CFA".

In fine, 15 milliards devront être distribués aux différents bénéficiaires. Sur l’ensemble des deux départements, "5 464 personnes sont concernées, dont 83 pour le département de Rufisque".

Dans les faits, dit-on, la cérémonie de ce vendredi résulte aussi de la "stabilisation des barèmes, de la liste des PAP".

Selon Mountaga Sy, le barème se situe au "niveau du meilleur taux d’indemnisation des PAP des projets développés par l’État jusqu’ici". Le DG du PAD d’ajouter qu’une "stratégie de communication sociale" va être mise en place pour accompagner les PAP dans leur "recasement après avoir reçu leurs chèques".

En guise de rappel, Rufisque et Mbour sont les deux départements qui abritent le projet. Les communes, notamment Yenne et Toubab Dialaw pour le département de Rufisque et celles de Popenguine, Ndayane et Diass pour Mbour, sont les zones impactées par cet important projet.

Le préfet de Rufisque et le représentant des PAP se sont félicités de l’aboutissement d’un processus qui n’a pas été de tout repos.

Selon eux, le consensus pour l’intérêt commun au profit du plus grand projet économique du pays a pris le dessus sur tout le reste. Quant au DG du PAD, rappelons qu'il a toujours fait de ce dossier une priorité depuis qu'il a pris les rênes du port. Mountaga Sy a ainsi magnifié un "couronnement d’efforts" de la part de l’Administration centrale, notamment le travail colossal des préfets de Mbour et de Rufisque, de ses collaborateurs du port de Dakar et de l’engagement des PAP.

Pour revenir sur le processus, on nous renseigne qu'il a nécessité "plusieurs rencontres entre l’Administration, la Direction générale du Port autonome de Dakar et les PAP pour une harmonisation des barèmes de paiement, mais aussi un correct réaménagement des taux d’indemnisation qui ont été pendant longtemps la pomme de discorde". Les autorités ont annoncé qu'après Rufisque, Mbour prendra bientôt le relai afin que tous les PAP entrent en possession de leur dû.

Mamadou Diop