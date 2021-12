Candidat à sa succession, le président de la Gambie, Adama Barrow, a été officiellement déclaré, ce dimanche, vainqueur de l'élection présidentielle tenue 24 heures plus tôt. La Commission électorale indépendante crédite Adama Barrow de 457 519 voix sur un nombre total de 859 567 votants. L'opposant Ousainou Darboe ainsi que deux autres candidats, Mama Kandeh et Essa Faal, ont annoncé qu'ils rejettent les résultats et feront appel.

Adama Barrow est arrivé au pouvoir en janvier 2017, après avoir battu l'ancien président Yahya Jammeh qui a régné 22 ans sur la Gambie. Ce samedi, il remettait son mandat en jeu, lors d’un scrutin qui l’a vu triompher devant ses adversaires. S'étant présenté sous la bannière du Parti national du peuple (NPP), il a vaincu son plus virulent opposant Ousainou Darboe du Parti démocratique uni (UDP).

Selon les résultats publiés, hier, par la Commission électorale indépendante (CEI) qui organise et proclame les résultats des élections en Gambie, M. Darboe a recueilli 238 253 voix. "Ayant reçu 457 519 voix lors de l’élection, je déclare, par la présente, Adama Barrow dûment élu président de la Gambie", a déclaré le président de la CEI, Alieu Momar Njai.

En 2016, en tant que candidat indépendant, M. Barrow, relativement inconnu, s'était présenté et avait remporté l'élection présidentielle, battant à plate couture le dictateur de longue date Yahya Jammeh.

Selon les résultats annoncés ce dimanche, M. Barrow est sorti vainqueur dans 47 des 53 circonscriptions du pays.

Malgré la signature d'un accord préélectoral dans lequel ils se sont engagés à accepter le verdict des urnes rendu par la CEI, Ousainou Darboe, Mama Kandeh et Essa Faal disent ne pas reconnaitre les résultats officiels de l'élection et promettent de faire appel auprès de la Haute cour de justice de Gambie. Citant l’argument d’un ‘’retard inhabituel dans le décompte des voix’’, Ousainou Darboe, dans un point de presse tenu dimanche en début de soirée, a lu un communiqué dans lequel il déclare : "Nous sommes préoccupés par le fait qu'il y ait eu un retard excessif dans l'annonce des résultats. Un certain nombre de problèmes ont été soulevés par nos agents de parti et nos représentants dans les bureaux de vote."

L'élection de ce samedi a été considérée comme un test des progrès démocratiques de la Gambie et de sa capacité à sortir de l'ère Jammeh. Les observateurs nationaux et étrangers se sont félicités du bon déroulement du scrutin dans le calme et sans incident.

Les rues de Serrekunda et autour de la capitale Banjul étaient remplies de joyeux supporters d'Adama Barrow qui jubilaient, à l'annonce de la victoire de leur candidat.

