À l'occasion du Gamou annuel célébrant la naissance du Prophète (PSL), Serigne Moustapha Sy s'est entretenu avec plusieurs de ses disciples venus passer l'événement chez lui. Évoquant l'actualité politique du pays, le guide religieux s'en est pris au régime en place.

De nombreuses personnes ont pris d'assaut le Champ de course, traditionnel lieu de conférence de Serigne Moustapha Sy à l'occasion du Mawlid ou Gamou, fête religieuse consacrée à la naissance du Prophète (PSL). Comme à l'accoutumée, le guide religieux a tenu en haleine son public pendant un bon moment. Il a ainsi évoqué la vie du Prophète (PSL), se faisant accompagner parfois d'applaudissements de la part des disciples.

Mais, il n'a pas manqué d'évoquer le sujet brûlant de la politique. Connu pour ses prises de positions dures et tranchées, le fils de feu Serigne Cheikh Tidiane Sy dit Al Maktoum a jeté des piques au président Macky Sall et à son régime. Ce, en présence de l'opposition, notamment, Ousmane Sonko et d'autres leaders. Ce faisant, le guide des Moustarchidine a dénoncé ce qu’il appelle la ''magouille Sall''. Avant de déclarer que le Sénégal a ''un ministre de l'inférieur'' et non de l'Intérieur et aussi ''un conseil de la démagogie''.

Donc, selon lui, l'opposition a du pain sur la planche, pour la bonne et simple raison qu'elle a, en face, un adversaire dangereux prêt à tout. Il a ainsi raconté les coups bas et manœuvres auxquels il a dû faire face. Le guide religieux informe que l'État du Sénégal a ordonné l'annulation d’un de ses voyages et des événements religieux qu'il comptait tenir à l'Étranger. Il rapporte, ensuite, avoir été bloqué à l'aéroport du pays chérifien. "Je devais aller au Maroc. Arrivé à l'aéroport, on m'a notifié injustement que mon passeport n'était pas valable. Ils ont tout fait jusqu'à me renvoyer au Sénégal. Avant même mon refoulement, quelqu'un m'avait déjà signalé que c'était un complot ourdi au Sénégal. L’État avait ainsi bloqué mon voyage. Même chose, quand je devais animer une conférence en Gambie. Tout était fait dans les règles de l'art. Mais, à ma grande surprise, on a subitement changé les cartes. On m’a dit que le président Adama Barro a décidé d'annuler la conférence. C'était, sans doute, sur instruction de l'État du Sénégal''.

Le chef religieux de renchérir que l'État du Sénégal a même bloqué le voyage d'une personnalité religieuse algérienne qui voulait lui rendre visite. Sans oublier d'autres problèmes créés dans le but de le déstabiliser ou de le perturber. À l'en croire, les autorités étatiques n'arrêtent pas de causer des coupures d'électricité dans les quartiers où ils habitent. Ce qui occasionne des dégâts matériels.

''Barthélémy Diaz a contribué au Gamou à hauteur de 5 millions de francs CFA''

Revenant sur l'organisation du Gamou, le fils de feu Al Maktoum a révélé que le maire de Dakar a apporté une grande contribution. "Barthélémy Dias m'a remis une enveloppe de 5 millions de francs CFA. En plus de cela, il a offert plusieurs bœufs. Nous le remercions pour ce geste. J'en appelle à l'union des forces entre nous, d'ici 2024. Je suis convaincu quen bientôt, les choses vont changer et les Sénégalais vont enfin voir le bout du tunnel''.

En véritable opposant, il a défié le Chef de l'État. "Macky Sall, dit-il, n'osera plus nous affronter. Il n'a pas ce courage-là. La preuve, quand il devait rendre visite à leur khalife (il parle de l'actuel khalife général des Tidianes, Serigne Ababacar Sy), il n'a pas osé passer par ici, de peur d'être hué. Moi, je n'ai même pas le temps d'ordonner ces genres de choses, car, je ne suis pas indiscipliné. Chacun est dans son coin, mais, je suis sûr et certain que Macky Sall a peur de moi. Toutefois, je demande à l'opposition d'être debout et prête à faire face, car, le combat ne sera pas facile''.

EL HADJI FODÉ SARR