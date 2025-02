Des Sénégalais spécialisés dans la gestion des élections ont créé un nouveau système de vote mixte. C’est un système innovant qui intègre le vote hybride et le vote électronique au sein d'une seule application.

Un système innovant intégrant le vote hybride et le vote électronique au sein d'une seule application ! Il s’agit du nouveau système de vote mixte dénommé Star. Une véritable première mondiale, dit-on. Il a été mis en place par Kamal-Startup, un cabinet d’experts sénégalais spécialisés dans la gestion des élections, avec à son actif une invention, l'Electronic Voting System (EVS), publiée le 21 janvier 2016 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) basée à Genève, en Suisse.

Conçu pour renforcer l'efficacité et la sécurité des processus électoraux existants, le système Star s'appuie sur des composantes technologiques avancées qui répondent aux exigences des institutions modernes, selon les initiateurs. "Ce nouveau système de vote mixte Star, accessible sur www.sen-leader.online , est déjà perçu comme la locomotive de la démocratie électorale et pourrait positionner notre pays, le Sénégal, comme leader mondial dans le domaine du vote électronique", a-t-on expliqué.

Les avantages du système

Voici quelques caractéristiques qui attestent de sa pertinence : la sincérité : Avec un processus sécurisé, Star renforce la confiance des électeurs et préserve la fiabilité des opérations de vote. La transparence : Un état comptable des suffrages est disponible pour une vérification par des auditeurs externes, garantissant la transparence du processus de vote. De plus, un historique des votes est généré en temps réel, permettant à chaque électeur de disposer des informations nécessaires pour certifier l'intégrité du vote. L’accessibilité : grâce à une interface intuitive, accessible depuis divers appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes), Star ne nécessite aucun matériel spécifique pour voter. Cela permet aux électeurs de participer aux scrutins où qu'ils se trouvent. L’application est conçue pour tout type de profil, y compris les illettrés, les analphabètes et les personnes en situation de handicap (malvoyants, etc.). Toutes les langues codifiées sont paramétrables, permettant à chaque électeur de voter dans sa langue ou son dialecte. La rapidité : les opérations de vote se déroulent en temps réel.

Ainsi, Kamal-Startup propose la possibilité de réaliser un test à l’échelle nationale, sans aucun engagement financier de la part du gouvernement.

Expert des systèmes de vote et spécialiste du vote électronique, Bakar Ndiaye est aussi chercheur-inventeur. Dans un post sur Facebook, il a parlé de la réforme du système électoral et du Référentiel 2050. "Lors des élections législatives, les autorités de l'administration électorale affirmaient avoir dépensé plus de 10 milliards uniquement pour les bulletins de vote, sans compter les charges liées au déploiement du matériel. Quel intérêt pour le contribuable de pérenniser un tel système ?", se demande-t-il. Il note qu’après les assises de la justice, beaucoup s'attendaient à une invite au dialogue et non à une perpétuation, par une révision des listes électorales, d'un système de vote aux limites connues.

Il s’interroge sur les motivations des autorités chargées de notre système électoral. "Au moment où Monsieur le Premier ministre, sous les directives de son Excellence le Président de la République, veille sur l'assainissement de nos finances publiques, comment pourrait-on s'engager dans des dépenses inutiles pour réviser ou mettre à jour un fichier électoral non fiable au départ, si la possibilité de créer un nouveau, sans aucun engagement financier de l'État, vous est offerte ?", se demande encore le spécialiste du vote électronique.

À ses yeux, "la révolution tant attendue que notre pays mène n'est ni l'œuvre d'une certaine élite d'intellectuels ni l'unique engagement d'un parti ou d'une coalition de partis politiques, mais la résultante de la détermination de tout le peuple sénégalais". Bakar Ndiaye estime que dans le domaine de la démocratie électorale, "le pays dispose d'une expertise qui s'est toujours éloignée des couloirs de la corruption en manifestant sa disponibilité à répondre à toute concurrence sans restriction".

À l’en croire, leur "militantisme ne saurait, sous aucun prétexte, constituer ce rempart au-delà duquel les dérives du défunt régime seraient tolérées".

BABACAR SY SEYE