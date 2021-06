Le Grand parti, dans un communiqué de presse, s’est prononcé sur le projet de loi relatif à la modification du Code pénal et du Code de procédure pénale examiné hier à l’Assemblée nationale. Le Bureau politique du parti de Malick Gakou ‘’condamne avec la dernière énergie le forcing contre la démocratie, les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, à travers ce projet liberticide sur le terroriste’’. Le GP exige, à travers son communiqué, le retrait pur et simple du projet qui, estime-t-il, est en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la nation.

Les partisans de Malick Gakou invitent également toutes les forces vives de la nation à la mobilisation pour la sauvegarde de l’Etat de droit et la stabilité du pays. ‘’Le Bureau politique du GP instruit tous les militants, les sympathisants et les députés membres du parti de demeurer à la pointe du combat pour sauver le pays’’, relève le document.