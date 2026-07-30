Dans Mosaïque d'humanité. Réflexion d'une psychiatre entre deux mondes, le Dr Katy Sène Mbaye puise dans plus de trente années de pratique pour proposer une réflexion sur la souffrance psychique, la résilience et l'identité. Un ouvrage où l'expérience clinique nourrit une méditation profondément humaniste.

Que reste-t-il d'une vie lorsque l'on a passé plus de trente ans à écouter celles des autres ? C'est la question qui traverse, en filigrane, Mosaïque d'humanité, le nouvel ouvrage du Dr Katy Sène Mbaye.

Psychiatre de formation, l'auteure ne signe ni un traité de psychiatrie ni une autobiographie. Elle choisit une voie plus singulière : raconter l'humain à travers les fragments d'existence que son métier lui a permis d'approcher. Dès les premières pages, elle prévient le lecteur. Il ne s'agit pas de dresser un portrait de l'humanité, mais d'en assembler quelques pièces, comme autant de tesselles composant une mosaïque.

Cette image constitue d'ailleurs le véritable fil conducteur du livre. Chaque rencontre, chaque patient, chaque expérience devient un fragment d'un ensemble plus vaste où se côtoient souffrance, espoir, solitude, courage et reconstruction.

Au-delà de la maladie

L'un des intérêts de l'ouvrage est de déplacer le regard. Le patient n'est jamais réduit à son diagnostic. Derrière les troubles psychiques, le Dr Katy Sène Mbaye cherche l'histoire, les blessures, les ruptures, mais aussi les ressources souvent insoupçonnées des individus.

Au fil des pages, la psychiatre rappelle une évidence que nos sociétés oublient parfois : une personne n'est jamais la somme de ses symptômes. Derrière chaque comportement se cache un parcours, derrière chaque silence une histoire, derrière chaque fragilité une capacité de résistance.

Sans céder au misérabilisme, elle montre combien la vulnérabilité fait partie de la condition humaine. La résilience n'est pas présentée comme un héroïsme spectaculaire, mais comme une succession de petites victoires souvent invisibles.

Cette approche confère au livre une dimension universelle qui dépasse largement le champ de la psychiatrie.

Une pensée entre deux continents

L'autre richesse de l'ouvrage réside dans le regard interculturel que revendique son auteure.

Partagée entre l'Afrique et l'Europe, Katy Sène Mbaye explique comment ces deux espaces ont façonné sa manière d'appréhender l'être humain. De l'Afrique, elle retient le poids des solidarités, des traditions et des appartenances collectives. De l'Europe, une autre approche de la médecine, de la recherche et de l'individu.

Plutôt que d'opposer ces deux univers, elle en fait dialoguer les différences. Cette double appartenance nourrit une réflexion particulièrement actuelle dans un monde où les migrations, les identités multiples et les échanges culturels redéfinissent les rapports entre les sociétés.

Une invitation à ralentir

L'ouvrage interroge également les fragilités contemporaines. Solitude, violences, pression sociale, accélération des rythmes de vie : autant de réalités qui affectent l'équilibre psychique des individus et des familles.

À rebours des jugements rapides, la psychiatre plaide pour davantage d'écoute et de nuance. Ce qui paraît évident ne l'est jamais complètement. Les apparences peuvent masquer des souffrances profondes, tandis que ceux que l'on croit les plus vulnérables révèlent parfois une remarquable capacité de résilience.

Cette invitation à suspendre le jugement constitue probablement l'une des idées les plus fortes du livre.

Une écriture accessible

Le mérite de Mosaïque d'humanité tient aussi à son style. Le langage médical s'efface au profit d'une écriture simple, personnelle et accessible. L'auteure privilégie la réflexion à la démonstration scientifique et invite le lecteur à cheminer avec elle plutôt qu'à recevoir une leçon.

Cette sobriété renforce la sincérité du propos, même si certaines idées reviennent à plusieurs reprises et donnent parfois au texte un caractère répétitif. Quelques développements auraient gagné à être resserrés afin de renforcer encore l'impact du message.

Une réflexion plus qu'un manuel

Au fond, Mosaïque d'humanité n'est pas un livre qui prétend expliquer la psychiatrie. C'est un ouvrage qui invite à regarder autrement celles et ceux que nous croisons chaque jour.

En rappelant que chaque individu porte une histoire souvent invisible, le Dr Katy Sène Mbaye signe une réflexion sur l'écoute, l'altérité et la dignité humaine. À une époque où les personnes sont souvent réduites à une identité, une performance ou une étiquette, son livre rappelle que comprendre l'autre suppose d'abord d'accepter sa complexité.

Plus qu'un témoignage professionnel, Mosaïque d'humanité apparaît ainsi comme une invitation à ralentir le regard et à réhabiliter l'empathie. Une méditation discrète, nourrie par l'expérience clinique, qui montre que la psychiatrie peut aussi être une manière d'observer le monde et d'interroger ce qui nous relie les uns aux autres.

Fatou Ba