Pour le candidat qui devrait défendre les couleurs de BBY à la prochaine Présidentielle, des jeunes de Guédiawaye du mouvement Sénégal Biniou Gueneul soutiennent la candidature d'une personnalité politique de Kolda. Il s’agit de leur maire Mame Boye Diao. Selon leur porte-parole Mame Diarra Fall, cette initiative peut, à priori, paraître ubuesque.

"Du moins pour ceux qui sont dans le péché originel de l'étroitesse et de la restriction du point de vue de l'esprit et des ambitions pour ne pas mesurer les véritables enjeux de la prochaine élection présidentielle afin d'adopter et d'assumer une posture. Une élection présidentielle est, avant tout, le rendez-vous d'un homme avec son peuple.

Elle transcende donc les questions d'appartenance territoriale et partisane. Chaque génération doit, dans une certaine opacité, reconnaître son destin. Soit elle le prend, soit elle le trahit. Après un examen lucide du contexte, de la situation politique actuelle et des enjeux colossaux de la cruciale compétition électorale à venir, nous prenons sur nous la responsabilité historique de porter la candidature d'El Mamadou Diao, maire de Kolda et directeur général de la Caisse des dépôts et consignations", a expliqué Mme Fall face à la presse. Le choix porté sur Mame Boye Diao, d'après elle, ne relève pas du hasard ni d'un concours de circonstances. Il est l'aboutissement d'une série d'observations sur les moindres faits et gestes de l'homme.