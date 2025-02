Guy Marius Sagna n'abandonne pas ses bonnes habitudes avec ses questions directes. Le parlementaire en a encore adressé aux ministres concernés. Ainsi GMS, interpellant le ministre des Forces armées, s'interroge sur le sort qui sera réservé à la centaine de travailleurs sénégalais qui se retrouveront au chômage après la fermeture des bases françaises. “Cent soixante-deux travailleurs des bases militaires françaises seront licenciés.

Quelles mesures d'accompagnement à la décision émancipatrice de la fermeture de toutes les bases militaires étrangères en général et de la fermeture des bases militaires françaises dans le cas d'espèce ?”. Le député estime que l'hémicycle attache du prix à ce que toutes les dispositions soient prises afin que les droits de nos compatriotes soient pleinement respectés, mais qu'également toutes les pistes soient explorées afin de voir les perspectives à proposer à nos concitoyens travailleurs de ces bases militaires étrangères”.

Toujours en ce qui concerne le département de la ‘’Grande muette’’, le parlementaire avait une question à propos de l’“extension de la base navale Sud d'Elinkine (Oussouye). GMS interpelle la tutelle en ces termes : “Monsieur le Ministre, nos concitoyens me disent que le village d'Elinkine, ce sont 3 036 habitants sur une superficie de 1,5 km2. À peu près 2 024 habitants au km2, soit 22 fois la densité moyenne nationale qui est de 92 habitants au km2. Malgré cela, nos concitoyens disent ne pas être contre toute extension de la base navale Sud d'Elinkine”. Il demande également si “les populations ont été consultées et si leurs préoccupations ont été prises en charge”. Ce qui semble inquiéter Guy Marius Sagna également, c'est la “hausse astronomique des dépenses d'hospitalisation durant l'année 2024”.

...Il interpelle le département concerné : “Monsieur le Ministre, des concitoyens, se basant sur des données de la Direction de la Solde, de la Direction de la Prévision et des études économiques (DPEE) et de la Direction générale du Budget ont trouvé que les frais d’hospitalisation des agents de l'Administration publique sénégalaise avaient connu une importante hausse en 2024. Ils ne comprennent pas que des dépenses atteignent en 2024 le montant de 29,9 milliards F CFA plus que les 15,3 milliards F CFA de 2020 en période de coronavirus”.

Se référant aux données fournies par les concitoyens, l'élu du peuple d'ajouter : “Ces dépenses d’hospitalisation des fonctionnaires s'élevaient à un milliard F CFA puis, selon eux, elles ont commencé à augmenter depuis le mois d’avril 2024, passant de 1,1 milliard à 1,5 milliard puis à 1,6 milliard puis 1,7 milliard à 2,5 milliards F CFA en novembre et enfin à 9,5 milliards en décembre 2024”. Au ministre de l'Éducation nationale, GMS suggère une introduction ou un renforcement de la pensée et de l'œuvre de Cheikh Anta Diop dans les programmes d'enseignement au Sénégal”.

Concernant le “dépotoir d'ordures au quartier Boutoumone de Tobor (commune de Niamone, département de Bignona)”, le leader du mouvement Frapp a adressé une question directe au ministre de l'Environnement. Car selon GMS, les populations du quartier de Boutoumone dénoncent l'installation dans leur quartier d'un dépotoir d'ordures”. Le parlementaire demande à savoir si une étude d'impact environnemental et social a été menée avant ?”. L'autre interrogation de Guy renvoie au caractère inclusif et participatif de la procédure depuis le départ. L'autre préoccupation de Guy Marius Sagna à ce propos, c'est quel est l’intérêt pour les populations d'accueillir une déchèterie dans leur quartier ?