Le pèlerinage à la Mecque aura lieu cette année. Toutefois, le royaume saoudien a annoncé une batterie de mesures préventives, en raison du contexte sanitaire actuel.

L’Arabie saoudite autorise, pour la première fois, le Hajj, depuis l’éclosion de la pandémie de Covid-19. Le ministère saoudien de la Santé informe que l’événement annuel se déroulera au mois de juillet avec un nombre restreint de pèlerins : 60 000 personnes (45 000 de l’extérieur du pays et 15 000 pèlerins du royaume). Toutefois, plusieurs critères sont requis. ‘’Les pèlerins doivent avoir reçu les deux doses de vaccin avec un carnet de vaccination fourni par l'organisation sanitaire / hôpital / ministère de chaque pays (preuve requise), le vaccin utilisé doit figurer sur la liste approuvée reconnue par le ministère de la Santé d'Arabie saoudite. La première dose du vaccin doit avoir été prise avant le 1er Shawaal 1442 (jour de l'Aïd El Fitr), la deuxième dose du vaccin doit être prise au plus tard le 14ème jour, avant d'arriver au royaume d'Arabie saoudite. Les conditions de distanciation sociale et de port du masque et autres mesures de précaution continueront de protéger les pèlerins’’, indique le ministère.

Par ailleurs, ceux qui pratiquent le Hajj ne doivent pas avoir été hospitalisés durant les six mois précédant le pèlerinage. Vu le contexte, le royaume ne veut visiblement prendre aucun risque. Pour accéder aux lieux du Hajj, le pèlerin devra s’assurer que tous les documents de santé nécessaires (certificat / document relatif au vaccin ou un certificat de voyage) sont remplis pour vérifier son état de santé. Un dépistage visuel est prévu, selon les procédures et les mesures de précaution relatives à la Covid-19.

Une quarantaine de trois jours pour les pèlerins internationaux

Le royaume affirme que les informations continueront d'être fournies via les réseaux sociaux, les agences de voyages et par SMS, à des fins éducatives. ‘’Le nombre de pèlerins ne dépassera pas 50 par 50 mètres carrés de la superficie des tentes. ‘’Les pèlerins recevront des pierres dans des sacs stérilisés emballés par l'organisateur. Le départ des pèlerins vers et depuis l'installation de Jamarat doit être planifié de manière à ce que le nombre ne dépasse pas 50 pèlerins pour chaque étage de l'installation de Jamarat’’, détaille le ministère saoudien de la Santé. Qui ajoute que ‘’les cours éducatifs continueront d'être suspendus à l'intérieur de la mosquée. Du matériel pédagogique sera toutefois distribué. Le nettoyage et la désinfection auront lieu 24 heures sur 24. Les tapis de Masjid Al Haram seront enlevés. Les autocollants sont marqués sur les étages permettant une distance sociale de 2 mètres entre les pilgirms. La nourriture ne sera pas autorisée dans la mosquée’’.

Au niveau des lieux de résidence, les autorités entendent tout faire pour éviter une surpopulation à l’intérieur des chambres et des hôtels. En outre, chaque pèlerin subira un dépistage thermique. Pour Arafah, les bus ne dépasseront pas les 50% de la capacité totale en termes de passagers. Le royaume insiste sur le respect des mesures préventives (distanciation sociale, désinfection des bagages, suppression des buffets, protocole sanitaire) durant le pèlerinage. Les pèlerins internationaux seront mis en quarantaine durant trois jours dès leur arrivée. Des prélèvements PCR sur leur lieu de résidence sont prévus.

Par ailleurs, les pèlerins doivent avoir un permis pour effectuer le Hajj, à partir du portail électronique du Hajj ou via une application électronique. En cas de températures élevées ou de soupçons, le pèlerin sera empêché d'entrer et référé aux spécialistes du ministère de la Santé.

EMMANUELLA MARAME FAYE