Haute autorité Waqf

Dans le cadre de sa mission sociale, la Haute autorité du Waqf (Haw), en collaboration avec l’ONG Direct Aid Sénégal, a offert 150 kits alimentaires à des familles nécessiteuses de la communauté léboue de Dakar.

D’après un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, la cérémonie de distribution a eu lieu hier, à la grande mosquée Thieurigne, sise à la Médina, sous la présidence du nouveau directeur général Racine Bâ. Les denrées reçues par chaque famille sont composées d’un sac de riz de 25 kg, d’une bouteille d’huile de 5 l, de 5 kg de sucre et de 2 paquets de lait. Au-delà de la distribution des denrées, la Haw a saisi cette occasion pour sensibiliser les populations, les autorités coutumières et locales présentes sur l’importance du Waqf, un instrument de la finance sociale islamique.

...Le patron de la Haw a aussi annoncé, à cette occasion, le lancement du premier projet de waqf public immobilier destiné aux Daara. Un immeuble de grand standing, composé de 16 étages, qui sera érigé dans la commune de Dakar-Plateau, plus précisément sur le site de l’ancienne école Amadou Assane Ndoye, sous financement de la Banque islamique de développement (Bid). Présent à cette cérémonie, le Grand Serigne de Dakar a promis tout son soutien à la Haute autorité du Waqf, pour la construction de cet édifice dont Abdoulaye Makhtar Diop estime que les retombées de son exploitation ‘’profiteront grandement’’ aux populations mitoyennes.

Celles-ci, en retour, constateront de visu les bénéfices qu’un pays peut tirer du Waqf et finiront par en faire la promotion au sein des 12 ‘’pinthie’’ (sous-groupes) de la communauté léboue de Dakar. ‘’La Collectivité léboue peut être un point d’application des politiques de la Haute autorité du Waqf en matière d’orphelinat, de Daara, de formation, d’assistance et de solidarité. (...) Et fort heureusement, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a donné à la Haw une assise législative’’, témoigne le Grand Serigne.