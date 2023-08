Guédiawaye hip-hop a présenté une compilation de rap de neuf titres. Cette compile s’inscrit dans le cadre du Jahowo Democracy Festival qui a pour but de prôner la démocratie dans le pays et en Afrique.

Jahowo Democracy Festival est une initiative de Guédiawaye hip-hop. Ce projet a réuni de jeunes artistes rappeurs sénégalais et de la sous-région depuis 2021, composé de 28 artistes, dont 19 Sénégalais. Pour cette compilation, ce sont de jeunes artistes sénégalais qui viennent des localités du Sénégal qui l’ont réalisé.

Selon Ass Malick Mboup, coordonnateur du Jahowo Democracy Festival, cette compilation sera lancée sur YouTube et les plateformes digitales. Le but du Jahowo Democracy Festival est de valoriser les expressions artistiques des jeunes dans les banlieues ouest-africaines.

‘’Cette compilation aborde la démocratie et la bonne gouvernance locale. Les artistes ont travaillé pendant une semaine pour faire cette production. On a pris de jeunes artistes rappeurs sénégalais pour conscientiser les communautés sur les questions démocratiques. Le contexte actuel est compliqué parce qu’il n’y a pas mal de tiraillements entre les acteurs. Notre position est que la démocratie doit favoriser la paix et la stabilité sociale et c’est ainsi qu’on conscientise les jeunes à travers la culture, l’art, les productions musicales’’, dit-il.

En outre, explique-t-il, ‘’Jahowo signifie nomade. On s'en inspire, car les peuples nomades sont un lien entre les différents pays de l’Afrique de l’Ouest. Ils bougent, ils vont à la rencontre d’autres populations et c’est lié à l’intégration africaine. Nous pensons que les peuples africains doivent se connaître, se rencontrer, communiquer, travailler et trouver ensemble des solutions à leurs problèmes’’, explique-t-il

Quant à Malal Talla alias ‘’Fou Malade’’, président de Guédiawaye hip-hop, il explique davantage les raisons de cette production. ‘’Jahowo Democracy Festival a pour objectif de permettre à la démocratie de suivre le mouvement des peuples. Pour nous, la démocratie doit suivre la population, elle doit être partout, donner la parole à toutes les couches de la population pour préserver la paix, parce que la démocratie c’est le développement, mais aussi la cohésion des peuples. On ne peut pas avoir la démocratie dans la violence ni dans la discrimination. On ne peut que l’exprimer dans la paix. Il faut amener les artistes à faire leur propre récit sur les renforcements de la démocratie’’, souligne l’artiste-rappeur.

Dans la compilation, il y a des sons comme ‘’Si Thiek’’, ‘’Dialogue’’, ‘’Balle Réelle’’, ‘’Bor Bi’’ et ‘’Sunu Xalaat’’ qui fait référence à la liberté d’expression. Pour dénoncer l’emprisonnement et l’acharnement auxquels font face les victimes, l'un des interprètes de ‘’Lassmelo’’ a décortiqué ce son. ‘’Nous sommes des citoyens et avons des droits sur le Sénégal. Nous avons notre propre opinion et cette opinion peut changer quelque chose. Tout ce que je ressens, je l’exprime dans mes titres. Pour moi, la liberté d’expression résume tout. Notre pensée est importante pour le Sénégal. Étant artiste avec toute cette injustice, on a voulu partager notre avis dans le titre ‘Sunu Xalaat’’’, détaille-t-il.

NDEYE KHOUDIA DIENG(STAGIAIRE)