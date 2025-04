En visite au stade Léopold Sédar Senghor, hier, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a bien apprécié les mesures visant à mettre fin à l’occupation illégale du parking et des alentours de l’infrastructure sportive.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a visité le stade Léopold Sédar Senghor, hier. Sur invitation du directeur de l’Office de gestion des infrastructures sportives, Augustin Senghor, accompagné du directeur du Bureau régional de la Fifa pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a pu découvrir dans toute sa splendeur le ‘’bijou’’ qu’est devenu ce stade. Maitre Senghor a surtout apprécié le travail de désencombrement des alentours de l’infrastructure. ‘’Mais aussi, nous avons pu constater que dehors, un travail important est en train d'être fait. C'est le déguerpissement des occupations irrégulières qui étaient un peu une certaine gêne sur la réalisation des travaux ici à l'intérieur. On a à l'intérieur quelque chose de magnifique et tout autour, on était entouré d'encombrements, de beaucoup de choses qui dérangeaient. Ce que nous avons vu ici nous rassure’’.

Aussitôt après la cérémonie de réception des clés du stade Léopold Sédar Senghor, une opération de déguerpissement des alentours et du parking de l’infrastructure a été entreprise.

Saluant la présence de ses invités, le directeur de l’Office de gestion des infrastructures sportives a plaidé en faveur d’un retour de l’équipe nationale A du Sénégal au stade Léopold Sédar Senghor. ‘’C’est pour éventuellement, dans l'avenir, accueillir l'équipe nationale ici, parce que c'est un stade accessible et les Sénégalais ont hâte de venir ici pour regarder l'équipe nationale encore une fois’’, a déclaré Babacar Ndiaye. Une demande qui est bien entendue par le président de la FSF, qui s’est réjoui de la ‘’nouvelle jeunesse’’ retrouvée par le stade Léopold Sédar Senghor.

‘’Certainement, nous l'espérons, très bientôt, nos Lions, mais aussi le football sénégalais, vont retrouver son antre mythique du stade Léopold Sédar Senghor’’, a indiqué Augustin Senghor. Il a assuré de la disposition de la fédération ‘’à travailler avec les autorités qui gèrent le stade, avec la tutelle, Madame la Ministre des Sports, pour voir comment mettre en service ce stade, avec toutes les commodités nécessaires’’.

Maitre Senghor envisage déjà le retour du football dans ce lieu mythique, ‘’soit lors de nos grandes compétitions comme la finale de la Coupe du Sénégal ou pourquoi pas lors des prochains matchs à domicile de nos Lions’’.

Pour sa part, le directeur du Bureau régional de la Fifa pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre s’est dit heureux de voir ‘’ce bijou rénové’’. El Hadj Wack Diop a été ‘’séduit’’ par les travaux de réhabilitation financés par la Chine, dans le cadre de sa coopération avec le Sénégal. ‘’C’est avec une très grande fierté et une très grande joie qu'on a fait cette visite et qu'on voit ce qu’est devenu Léopold Sédar Senghor version 2, je dirais, et c'est tant mieux pour la famille du football du Sénégal’’.

Selon M. Diop, cela ‘’offre plus de choix aux supporters pour pouvoir regarder les équipes jouer et c'est tant mieux. Une fois que Demba Diop sera terminé, on aura un choix supplémentaire encore, en fonction du standing des matchs et en fonction de l'ambiance qu'on cherchera’’.

LOUIS GEORGES DIATTA