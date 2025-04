Le Jaraaf de Dakar consolide son leadership en championnat. Le club de la Médina compte désormais cinq points devant l’US Gorée, grâce à sa quatrième victoire de rang, hier, face à Oslo (2-0) en match comptant pour la suite et la fin de la 20e journée de Ligue 1.

La 20e journée de Ligue 1 a pris fin ce jeudi. Le Jaraaf de Dakar (1er, 39 pts) a fait une bonne opération lors de la réception d’Oslo FA (2-0), au stade municipal de Yoff. Grâce à ce quatrième succès d’affilée, le club de la Médina s’envole en tête du classement, avec cinq points d’avance sur son dauphin, l’US Gorée (2e, 34 pts) battue par le Jomono Fatick.

Face aux Académiciens, les Médinois ont démarré très fort en ouvrant rapidement le score à la 2e mn par un but contre son camp du joueur d’Oslo. Les hommes de Malick Daf vont faire le break avant la demi-heure de jeu par Saliou Guèye (27e, 2-0). Le Jaraaf va gérer son avantage jusqu’à la fin de la rencontre.

Oslo FA (16e, 19 pts) n’a pas pu empêcher une quatrième défaite de suite et se retrouve à la dernière place du classement.

L’autre rencontre de ce jeudi a opposé l’AS Pikine à WallyDaan. Le club de Thiès avait la possibilité de prendre la 2e place, après la défaite de l’US Gorée, ce mercredi. Mais les Thiessois n’en ont pas profité. Ils sont toujours 3es, avec 34 pts. Ils ont même perdu sur la pelouse du stade Alassane Djigo sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la partie a été inscrit par Mangone Ndiaye (36e, 1-0) sur penalty. L’AS Pikine (9e, 25 pts) enchaine une seconde victoire de rang et remonte de deux places.

L’Uso stoppe GF et enchaine

L’US Ouakam s’est également inscrite sur une bonne dynamique victorieuse. Les Requins de Ouakam sont allés signer leur troisième victoire d’affilée sur la pelouse de Génération Foot (6e, 29 pts), sur le score de deux buts à zéro, mercredi dernier. Ce résultat permet à l’Uso (4e, 32 pts) de pointer au pied du podium, avec seulement deux points de retard sur le troisième et le deuxième.

Invincible depuis quatre mois, avec dix rencontres sans défaite (6 victoires et 4 nuls), Génération Foot espérait conserver cette belle série. Mais les Académiciens ont mal abordé cette rencontre. Les Grenats vont recevoir un premier coup dur en jouant en infériorité numérique dès la 37e mn, avec l’expulsion d’Idrissa Ndiaye. Ils seront punis dans la dernière minute de la première période par Abdoul Cissé (45e, 0-1), qui a ouvert le score pour Ouakam. En seconde période, les Ouakamois vont profiter de leur supériorité numérique pour faire le break par Fodé Camara (82e, 0-2).

La Linguère, également, a obtenu sa deuxième victoire de suite à domicile face au Casa Sports (13e, 20 pts), ce mercredi. Dans un match plein de rebondissements, les Saint-Louisiens se sont imposés sur le score de quatre buts à trois.

Ce sont les Ziguinchorois qui ont trouvé les premiers le chemin des filets en première période. Les hommes d’Amara Traoré ont remis les pendules à l’heure sur penalty par Pape Doudou Diallo (50e, 1-1). Ce dernier a été le grand artisan de la victoire de son équipe. Car, après le deuxième but du Casa (55e, 1-2), il va réaliser le doublé (58e, 2-2) et remettre la Linguère dans le match. Boubacar Fall (62e, 3-2) a permis aux Samba Linguère de prendre les devants pour la première fois dans ce match. Mais pas pour longtemps, puisque les Ziguinchorois ont égalisé trois minutes plus tard (65e, 3-3). Il a fallu compter sur Diallo, qui a réalisé le triplé à la 70e mn, pour décrocher les trois points de la victoire.

Le TFC respire, le Jomono sort du rouge

Le derby de Rufisque a été le moment choisi par le Teungueth FC (11e, 23 pts) pour retrouver la voie du succès. Après trois matchs sans victoire (deux défaites et un nul), les champions du Sénégal en titre ont pris le dessus sur leurs voisins de l’Ajel (5e, 31 pts), sur le score de deux buts à zéro. Les protégés de Saliou Beaux Touré ont été plutôt expéditifs, en emballant le match après seulement douze minutes de jeu. Pape Bouba Seck a ouvert le score à la 4e mn, avant que Baye Cissé ne scelle le sort du match en inscrivant le second but à la 12e mn.

Après la défaite sur la pelouse de WallyDaan (1-0), le week-end dernier, le Jamono Fatick (14e, 19 pts) s’est relevé en battant l’US Gorée (1-0). Un succès important qui permet à l’équipe fatickoise de sortir de la zone de relégation où elle est plongée depuis la 5e journée. C’était d’ailleurs à la suite de sa défaite concédée face à Gorée (2-0), le 23 novembre 2024.

Les deux dernières rencontres de la 20e journée se sont soldées par des matchs nuls. Dakar Sacré-Cœur (10e, 24 pts) a été tenu en échec (1-1) par le Guédiawaye FC (8e, 26 pts). Alors que l’ASC HLM (15e, 19 pts) et la Sonacos de Diourbel (12e, 23 pts) se sont neutralisées sur un score vierge.

RÉSULTATS LIGUE 1 AS Pikine - WallyDaan 1-0 Jaraaf - Oslo 2-0 Teungueth FC - Ajel 2-0 Dakar Sacré-Cœur - Guédiawaye FC 1-1 ASC HLM - Sonacos 0-0 Génération Foot - US Ouakam 0-2 Jamono Fatick - US Gorée 1-0 Linguère - Casa Sports 4-3 LIGUE 2 - 20E JOURNÉE AS Douanes - Étoile Lusitana 0-0 Niary Tally - AS Kaffrine 0-1 Essamaye FC - Amitié FC 1-1 ASC Cambérène - Duc 3-1 RS Yoff - Cneps Excellence 1-0 AS Bambey - ASC Saloum 2-3 Diambars - Ndiambour 0-2 Thiès FC - Stade de Mbour 0-0

LOUIS GEORGES DIATTA