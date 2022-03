Hommage A Thione Seck

A la veille du premier anniversaire de la disparition de Thione Ballago Seck, Papis Ndiaye, pianiste, arrangeur et chef d’orchestre du Raam Daan, a rendu un bel hommage à son ancien patron. Il a concocté un titre inédit pour se souvenir du chanteur avec lequel il a cheminé durant plus de deux décennies, avant de continuer avec Wally Seck.

Pour ce faire, il a fait appel à une jeune chanteuse encore inconnue du grand public et qui évolue dans le domaine de la santé, Ndickou Gaye. Le morceau est écrit en collaboration avec le journaliste Fadel Lo et l’ancien manager de Thione Seck, Papis Sané. ‘’Joué sur les trois registres qui ont jalonné le parcours musical du chanteur, ce titre peut être considéré comme un dialogue outre-tombe entre l’artiste et ces trois personnes qui ont longtemps cheminé avec lui’’, a expliqué Fadel Lo, hier, lors d’une séance d’écoute. Ainsi, le morceau est une manière de magnifier le talent de l’artiste qu’était Thione Seck.

‘’L’idée m’est venu, il y a de cela quelques mois. Parce que l’année passée, quand on l’a perdu, je n’avais pas vraiment la tête à reprendre même un de ses titres. Au contraire, même quand j’écoutais sa musique, ça me transportait’’, a dit Papis Ndiaye. Et d’ajouter : ‘’Mais je me suis rendu compte qu’il faut perpétuer son œuvre. Et qu’à propos de la nouvelle génération, il y avait beaucoup de choses à préparer. Je travaille sur ce projet, depuis six mois, plus précisément.

Je me suis dit que c’est bien de laisser tout le monde rendre un hommage à Thione. Mais moi, mon hommage est dans une autre ligne. C’est-à-dire, je veux vraiment transmettre ce que j’ai vu, partagé en 20 ans de carrière’’. Il rassure que ce n’est qu’un début. Car c’est une réédition qui est en cours avec la participation de plusieurs artistes sénégalais, notamment le fils de Thione, Wally Seck.