Impulser le développement des différents terroirs en partant de leurs spécificités constitue, entre autres, l’objet de la tournée du ministre de la Microfinance et de l’Économie solidaire et sociale dans la région de Ziguinchor. Elle procèdera, ce samedi, à la remise de financements aux associations et mouvements de jeunes ainsi que de femmes.

La Ministre de la Microfinance et de l’Économie solidaire et sociale poursuit sa tournée de quatre jours dans la région de Ziguinchor. Le département de Bignona est la deuxième étape de cette visite de travail entamée avant-hier mercredi à Oussouye. Au village de Colomba, dans la commune de Niamone, à quelques encablures de Bignona où elle s’est, d’abord, rendue, Victorine Anquediche Ndèye et sa délégation ont visité le périmètre maraicher des femmes de la localité. Après avoir ‘’écouté pour mieux saisir les besoins et les préoccupations des populations afin d’apporter les réponses nécessaires’’, elle a indiqué que cette première étape de la journée a été ‘’riche en enseignements en termes de prospective et d’organisation’’.

‘’J’ai été impressionnée par ce que j’ai trouvé’’, a-t-elle déclaré, non sans féliciter le maire de la commune, Atab Badji, pour les nombreuses initiatives prises en matière d’organisation des jeunes et des femmes.

Pour la ministre, ‘’il faut aller à la rencontre de l’activité de la personne, son travail pour qu’elle puisse t’expliquer son problème afin de savoir ce qu’il y a lieu de faire’’. C’est pourquoi, après avoir écouté les responsables des jeunes, des femmes ainsi que le maire, la ministre a relevé que la forte doléance qui a été posée par rapport aux besoins identifiés relativement au bloc maraicher, est l’accès à l’eau et son extension aux autres blocs maraichers des villages environnants.

À l’en croire, cette problématique de l’eau se pose partout au niveau du département de Bignona et même sur l’ensemble du territoire régional. ‘’Rien ne peut se faire sans organisation. Nous avons souvent tendance à parler de financement. Mais le financement n’a de réel impact que lorsqu’il trouve une organisation. Celle-ci, nous l’avons trouvée et le besoin identifié qui, une fois résolu, permettra d’avoir beaucoup plus d’impact dans le développement économique des terroirs’’, a rassuré la ministre de la Microfinance et de l’Économie solidaire et sociale, par ailleurs édile de Niaguis.

Besoins en eau

Parmi les préoccupations soulevées par les populations figure, en bonne place, la question de la réalisation d’un château d’eau, parce que le forage et les installations en place ne permettent pas de prendre en charge les besoins en eau de la cinquantaine de ménages qui s’activent au niveau du bloc. ‘’Le travail est très au ralenti parce que nous sommes découragées’’, regrette la conseillère municipale Aïssatou Diédhiou qui souligne que la réalisation du système de goutte-à goutte, d’un magasin de stockage des produits maraichers tout comme l’appui en intrants agricoles s’impose pour leur permettre d’aller résolument vers leur autonomisation.

En réponse, Mme Ndèye a ‘’manifesté son engagement à accompagner les populations et à traduire en acte la vision du président de la République Macky Sall’’ qui, renseigne-t-elle, leur ‘’demande d’être dans le temps de l’action et proche des populations’’.

‘’Nous ne sommes plus dans le temps des promesses. Nous ne sommes pas venus pour nous promener ou pour nous expliquer. Je vous donne rendez-vous ce samedi à Ziguinchor pour la cérémonie de remise de financements aux jeunes et aux femmes’’ a fait savoir Victorine Ndèye avant de prendre congé des populations de Colomba.

A Mlomp, pas pour se promener

Ces propos, la cheffe du département de la Microfinance les a, aussi, tenus à Mlomp, deuxième étape de sa tournée dans le département de Bignona. Accueillie en chants et danses par de nombreuses femmes, la délégation ministérielle a, d’abord, visité une unité de transformation des fruits et légumes initiée par le congrès des femmes de la localité avant la cérémonie officielle tenue à la place publique du village. À l’occasion, Madame la Ministre a indiqué qu’elle est dans ‘’le temps de l’action comme leur a instruit le président Macky Sall’’. Elle a ajouté que ‘’le travail continue pour les autres sollicitations qui ne seront pas prises en compte lors de la cérémonie de remise de financements des femmes et des jeunes’’ qui va boucler sa tournée de travail.

Ces ‘’sollicitations’’ concernent la réalisation d’unités de transformation, de magasins de stockage, de la sécurisation des blocs maraichers et l’appui en motoculteurs. S’y ajoute la réalisation de pistes de production, d’infrastructures solaires, mais également la réhabilitation des forages en panne et les équipements de froid. De même que la modernisation du quai de pêche de Cap Skirring ou Mme Ndèye s’est rendue lors de la première étape de sa tournée dans la région de Ziguinchor.

Pour elle, cette tournée qui l’a conduite aussi à Nyassia où elle a rencontré les associations et mouvements des jeunes et des femmes s’inscrit en droite ligne de la volonté de son département ‘’d’impulser le développement des différents terroirs en partant de leurs spécificités’’.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)